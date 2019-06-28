Avrupa solundan antifaşist cephe çağrısı

Özgür Çoban / Berlin

Alman Sol Parti (Die Linke), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından, Berlin’deki Rosa Luxemburg Meydanı’nda düzenlediği Linken Fest’de (Sol Festival) seçmenleriyle bir araya geldi. Festival programında yer alan panellerde AP seçiminin sonuçları ve güncel politik gelişmeler tartışıldı. Özellikle Die Linke içerisinde bu konuda yoğun bir süreç yaşanıyor.

Parti organlarında, sol politikalarda yaşanan tıkanıklığa ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılıyor. Konuştuğumuz parti yetkilileri, tartışmaların bu bağlamda devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söylediler. Yetkililer, “İnsanlara yalan söylemenin, pembe tablolar çizmenin anlamı yok. Buradan çıkışı ancak durumu olduğu gibi kabullenip çözüm üretmekle bulabiliriz” görüşünü dile getirdiler. Die Linke üyesi AP Milletvekili Cornelia Ernst ile AP seçimlerini ve Avrupa Solu bağlamında politik gelişmeleri konuştuk.

• Avrupa Solu AP seçimlerinde de beklediğini bulamadı. Bu gidişatı tersine çevirmek için ne yapmak gerekiyor?

Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendirmek gerekirse söylediklerinizde haklısınız. Burada bir hayal kırıklığı yaşadık ama yine de AP’deyiz ve mücadeleye devam ediyoruz. Bizim açımızdan parlamentoya bakıldığında, sosyalist/sol kanatta yer alan milletvekilleri birçok farklı fraksiyondan geliyor. Komünistler, çevreciler, sosyalistler, sosyal demokratlar… Renkli bir yelpazenin parçasıyız. Sorunumuz şu, bir asgari müşterekte bir araya gelemiyoruz. Yani birbirimize doğru bir adım atmamız gerekiyor. Bir uzlaşma üretmemiz gerekiyor. Çünkü solun AP’de gücü oldukça sınırlı. Biz anlaşamazsak AP’de sorunlar içinden daha da çıkılmaz bir hal alacaktır. Bizim en temel görevimizin AB’yi bu neofaşistlerin elinden kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Bunun için antifaşist cephenin tüm unsurlarının bir an önce birleşip güçlü bir şekilde mücadeleye başlaması gerekiyor

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• Neoliberalizm Avrupa’ya yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık dayatıyor. Meselâ, partinizin üzerinde en fazla durduğu mesele yoksulluk. Buna rağmen halka ulaşamadığınızı görüyorum. Çözüm nedir sizce?

Avrupa medeniyeti yanlılarının ortak bir konseptte buluşması gerekiyor. Bu Almanya için de böyle. Halka bu konsept üzerinden ulaşmak gerekiyor. Bu çok önemli. Çok fazla fikir dile getiriliyor, insanlar çok heyecanlı ama önemli olan onları bir araya getirip, bir sentez çıkarabilmek. Evet haklısınız, neoliberalizm negatif etkiliyor kıtayı. Yoksulluk artıyor. Bu yoksulluk meselesini ana gündem haline getirip, buradan devam etmemiz gerekiyor. Güçlerimizi birleştirelim. Ben meselâ birleşik bir Avrupa hayal ediyorum. Demokrasinin, insan haklarının ve diğer özgürlüklerin daha da güçlendirildiği birleşik bir Avrupa… Konseptimiz bu olabilir meselâ. Buna birçok insan destek verecektir ve dönüp baktığımızda milyonlarca insanla birlikte yürümeye başladığımızı göreceğimize eminim

• Seçimin ardından AP’de artık daha fazla faşist milletvekili var. Bu kouda ne yapacaksınız?

Söylediğiniz gibi oldukça sıkıntılı bir çalışma süreci bekliyor bizi. Muhtemelen aşırı sağcılar uzlaşmaz tutumlarıyla ellerinden geldiği kadar AP’yi işlevsiz kılmaya çalışacaklar. Şimdilik güç dengeleri açısından baktığımızda bunda ne derece başarılı olabilirler bilemiyorum ama huzursuzluk yaratmaya çalışacakları kesin. Meselâ bizdeki Almanya için Alternatif de (AfD) burada olacak. Fransa’dan Marine Le Pen, İtalya’dan Salvini, Avusturya’dan FPÖ ve daha birçok daha irili ufaklı aşırı sağcı parti olacak karşımızda ve bunlar çok aktifler. Son yıllarda bunların ağırlığını daha fazla hissettik. Örneğin, göçmenler konusunda. Tüm kıtada ırkçılık ve aşırı sağcı şiddet de bunların güçlenmesine paralel olarak artıyor.

Bunun hepimiz görüyoruz. İnsanlar korkuyor. Dediğim gibi çok önemli bir şansımız var. Avrupa’da güçlü bir antifaşist cephe var. Tek yapmamız gereken kitleleri harekete geçirecek ivmeyi kazandırmak. Bunu demek istiyorum, işte “konsept” derken. Geç olmadan çalışmalara başlamalıyız solun uyanıp direnç göstermesi adına. Benim umudum canlı hâlâ. Son olarak Türkiye’de emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkese sevgilerimi yolluyorum.