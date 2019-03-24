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24.03.2019
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Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi’nden 31 Mart çağrısı

birgun.net birgun.net

Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişim, (ATYG), bir bildiri yayımlayarak 31 Mart seçimlerinde tüm seçmenleri, oylarını “saray ittifakı”nın gücünü kıracak şekilde kullanmaya çağırdı.

ATYG, bildiride “Otoriter devlet sistemine geçilirken, Türkiye halkı iki bloğa bölündü ve 1-2 milyon oy fazlasına dayanan bir “meşruiyet“ anlayışı yaratıldı, hukuk devleti ilkeleri çiğnendi. Böylece Türkiye 2019’a “yeni düzen”nin yol açtığı ve iktidarın dinci ve popülist söyleminin besleyip büyüttüğü bir kutuplaşmayla girdi,” değerlendirmelerinde bulundu.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“31 Mart seçimleri, bu bölünme ve kutuplaşma sürecini daha da yoğunlaştıran bir tür “kirli savaş”a dönüştü.

Bu koşullarda yapılacak yerel seçimler, kent yöneticilerinin belirlenmesinden çok, Türkiye’nin geleceğine yön verecek bir nitelik kazandı. AKP´yi ve “cumhur ittifakı”nı zayıflatacak bir seçim sonucu, büyük olasılıkla toplumsal ve siyasi muhalefeti güçlendirerek yeni umutlara, yeni çabalara yol açacak ve yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu bağlamda 31 Mart, demokrasi yolunda çok önemli bir “fırsat”tır.

Türkiye Halkının, yüz yıla yaklaşan, acı deneyimlerle dolu bir sürecin sonunda, özgürlükçü, çoğulcu ve adil bir “cumhuriyet”i hak ettiğine inanan ATYG üyesi yazarlar, sanatçılar olarak, tüm seçmenleri, bu önemli fırsatı değerlendirmeye, tercihlerini muhalif adaylardan yana yapmaya ve oylarını “saray ittifakı”nın gücünü kıracak şekilde kullanmaya çağırıyoruz.”

Bildirinin imzacıları ise şöyle:

  • Mevlüt Asar (yazar, atyg yk eşbaşkanı ve sözcüsü)
  • Kemal Yalçın ( yazar, atyg yk eşbaşkanı)
  • Yüksel Yenice –Çağlar ( ressam, şair, atyg yk üyesi)
  • Kazım Güzel (şair, atyg yk üyesi)
  • Şakir Bilgin (yazar, atyg yk üyesi)
  • Özgür Metin Demirel (çevirmen, şair atyg yk üyesi)
  • Raci Helvalı (şair, yazar, atyg yk üyesi)
  • Gani Cansever ( halk ozanı, müzisyen)
  • Cem Duman (yazar, yayıncı)
  • Kazım Cumert (yazar, şair)
  • Agop Yıldız ( halk ozanı)
  • Murat Tuncel (yazar, yayıncı)
  • Sırrı Ayhan (yazar)
  • Yaşar Çiçekdemir (yazar)
  • Aziz Küçük (şair)
  • Cahide Özer (şair)
  • Danyal Nacarlı (çevirmen, şair)
  • Hıdır Dulkadir (araştırmacı, yazar)
  • Sadık Şahin (atyg üyesi)
  • İbrahim Eroğlu (yazar, şair)
  • Nevin Lutz (çevirmen, yazar)
  • Hellmut Lutz (çevirmen, yazar)
  • Zehra Biltekin (şair)
  • Fevzi Karadeniz (yazar, şair)
  • Ayşe Sökülmez (yazar)
  • Sabri Varan (fotoğrafçı)
  • Fikret Güneş (yazar, şair)
  • Kamil Aydemir (yazar, şair)
  • Necmettin Yalçınkaya (yazar, editör)
  • Nursen Ural (şair)
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