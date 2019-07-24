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24.07.2019
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Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye kredi vermeyi durdurdu

birgun.net birgun.net

Türkiye’ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu. Karar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına başlamasına karşı alındı.

Reuters’da yer alan habere göre, yılın bitmesine dört ay kala, Türkiye’ye en fazla kredi veren yabancı kuruluş olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye kredi vermeyi 2019 sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye’de devlet ile bağlantılı kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerini bu yıl sonuna kadar durduracağını, bu esnada Türkiye stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.

‘SEMBOLİK BİR MİSİLLEME’

Haberde, EIB’nin bu kararının Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi Kıbrıs adası açıklarında yürüttüğü doğalgaz ve petrol sondaj çalışmalarına karşılık olarak yaptığı ‘sembolik misilleme’ çerçevesinde alındığı belirtildi. 

EIB sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “AB’nin bankası olarak EIB (Avrupa) Komisyonu’nun tavsiyelerini takip edecek ve yılın geri kalanında yeni borç verme faaaliyetlerini onay için yönetim kuruluna sunma konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyecek” dedi.

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3 YIL BOYUNCA 2.2 MİLYAR AVRO KAYNAK SAĞLADI

Tek başına Türkiye’ye en çok kredi veren yabancı kurum olan EIB, geçen üç yıl boyunca her yıl 446 milyon avro ile 2.2 milyar avro arasında parasal kaynak sağladı. Banka bu yıl ise Türkiye’de yeni bir yatırım yapmadı.

Haberde ayrıca, kararın, özel sektör projelerini etkilemesinin beklenmediği belirtildi. Bankanın yönetim kurulundaki AB maliye bakanlarının onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yaklaşık 350 milyon avro özel sektör projelerine sağlanacak.

Sözcü, “Bankanın Türkiye’deki borç verme faaliyetlerinin stratejik yönelimlerinin bu yıl içinde gözden geçirilmesi planlanıyor” dedi.

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