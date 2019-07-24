Avrupa’da alkollü içkinin en pahalı olduğu ikinci ülke Türkiye

Son zamlarla alkol fiyatları tavan yaptı. Fiyatlar, satın alma gücüne göre oranlandığında Türkiye, Avrupa’da en pahalı ikinci ülke oldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat‘ın verilerine göre, satın alma gücüne göre hesaplandığında Türkiye, 37 Avrupa ülkesi içinde alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke. Listenin ilk sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Üçüncü sırada ise Bosna Hersek var.

EN UCUZ LÜKSEMBURG’DA

Tabloya göre, Türkiye’nin satın alma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük, hem de Türkiye’de alkol fiyatları AB ortalamasından yüzde 65 daha pahalı. Alkolün en ucuz olduğu Avrupa ülkesi ise Lüksemburg. Satın alma gücüne göre eşdeğer miktarda parayla Türkiye’de 0.4 litre alkollü içki alabilirken, Lüksemburg’da 2.73 litre içki alınabiliyor. Lüksemburg’u ucuzlukta Almanya, İsviçre ve Hollanda takip ediyor.

Zamlarla birlikte yurt genelinde sahte alkollü içki üretimi de arttı. Üretime en çok ilgi gösterilen içki ise rakı oldu. Son bir ayda Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de 23 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.