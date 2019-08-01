Avrupa’da bir Anadolu sesi: Olcay Bayır

Yurtdışında yaşayıp Anadolu müziğini icra eden kimseler hem oralılar tarafından hem de Türkler tarafında büyük bir ilgiyle karşılaşıyorlar. Bu isimlerden bir tanesi de Olcay Bayır oldu. İngiltere’de yaşayan ve 2015 yılında ilk albümü ‘Neva/Harmony’yi yayımlayan Türkiye doğumlu Kürt kökenli müzisyen Olcay Bayır, ‘Rüya/Dream’ albümüyle Türkiye’de de dinleyicisine merhaba dedi. Arc Music etiketiyle yayımlanan albümde Bayır, yine Doğu ve Batı sound’unu bir araya getirerek eserleri seslendirmeye devam ediyordu.

Ardından kendisiyle olan tanışıklığımız online olarak bir röportajı da beraberinde getirdi. Şarkıcı ve besteci Bayır’ın işlerini izlerken bir yandan da daha önce verdiği mülakatları okuyordum. Birisinde “Bence kimlik kavramını, din veya millet olgusundan daha çok, kültür oluşturuyor” sözünü okumuştum. Etnik temelli bir müzik değil de, mesela İngiltere’de rock müzik yapsaydı acaba böyle cümleler sarf etmek zorunda kalır mıydı diye merak ettim. Coğrafya kader midir bilmiyorum ama asıl kültür bir kader midir? “Kimliğimizi oluşturan içinde yaşadığımız kültür ve o bölgeyi tanımlayan, belirleyen dinamikler” cevabını verdi Bayır ve ekledi: “Elbette dinin ve dilin kimliklerimizin oluşumundaki etkisini yadsımıyorum ancak onların tek başına kimlik tanımında yeterli olmadığını düşünüyorum ancak aynı bölgede yaşayan o kültürün ortak parçası olan insanların benzerlikleri ayrıştıramayacağımız ortak değerleri oluşturuyor; ki ben de daha çok buna inanıyorum. O yüzden kendime Anadoluluyum diyorum.”

Tamam ama İngiltere’de Anadolulu bir müzik yapmak bir avantaj mı dezavantaj mı? “Yurt dışında etnik müzik yapmak hem çok avantajlı hem de değil” diye yanıtlıyor bu soruyu Bayır. Ve şöyle açıklıyor: “Bir şey zaten tek bir şey olamaz ancak ben faydalarının ağır bastığı bir ruh halinde etnik müzik yapmaya devam ediyorum. Elbette müziğimiz aracılığı ile iletişimimizi arttırmak için Avrupalı dinleyicinin müzik algısını da hesaba katmak durumunda kalıyoruz. Ancak çok dezavantaj oluşturmuyor, yeni tınılar Avrupa dinleyicisi tarafından çok memnuniyetle karşılanır. Kulakları acık, önyargısız, farklı ritimlere, tınılarla, hikâyelerle çok ilgilenir Avrupa dinleyicisi. Sever sevmez ancak müziğini yapma şansı her zaman vardır. Bu avantajlar çok kolaylık sağlıyor.” Bayır, müziğin Avrupalı dinleyiciye sunumu noktasını etnik kökenli müzik yapan her müzisyenin üzerinde düşünmesi gereken bir durum olarak vurguluyor.

16 yaşından itibaren Londra’da yaşayan Bayır’ın müziği için ‘evrensel müzik’ demeyi tercih ederim. O da buna katılıyor. Bunun hesaplanmış bir şey olmadığını ve 20 yıldır yurtdışında olmasına ve müzik eğitimini de İngiltere’de almasına bağlıyor. Öte yandan da dünyanın birçok bölgesinden müzisyenlerle çalışıyor. Tüm bu etmenler de Bayır’ın müziğini yerelden alıp enternasyonal bir havaya sokmuş olmalı. Bayır kendi hikâyesini de anlatırken, “Ailenizden aldıklarınız çevresel etmenlerle şekilleniyor. Böylelikle size ait bir kimlik oluşuyor. Sanatınızı da artık bu bakış açısıyla yapıyorsunuz” diyor.

Birçok müzik türünün iç içe geçtiği bu dönemde, etnik müzik de müzisyenler için epeyce ilham verici. Bu bir köklere dönüş mü diye soruyorum. Bayır, “Aslında etnik olmayan hiçbir müzik yok. Önce de yoktu, simdi de yok. Caz, blues, klasik müzik hepsi aslında etnik müzikler. Ancak popülerlik konusunda katılıyorum söylediğinize. Etnik motifleri ve etkilerini, enstrüman çalımlarını çok daha fazla görür olduk diğer müzik formları içinde. Tabii müzisyenler de birbirinden ilham alıyor, etkileniyor. Şu an evet ilgi görüyorum ve çok tercih edilen bir yaklaşım. Ancak köklere dönüş müdür çok emin değilim” şeklinde yanıtlıyor.

Bayır hakkında dünya çapında birçok eleştiri yazısı kaleme alınmış. Guardian, Evening Standart, Songline Magazin ve daha fazlası. Övgülerle bahsediliyor müziğinden. Guardian, “Britanya dünya müziği sahnesinin en iyi vokallerinden biri” olarak tanımladı Bayır’ı. Peki, Türkiye’de hak ettiği kadar değer görebildi mi? Bayır’dan dinleyelim: “Hak etmek demeyelim de; çünkü Türkiye’den de çok çok güzel tepkiler alıyorum. Beni takip eden, dinleyen dinleyicilerim var. Ancak hala büyük bir müzik dinleyici kesimine ulaşabilmiş değiliz. Türkiye çok büyük ve önemli bir platform. Özel bir tanıtım çalışması yapıp, en kısa zamanda konserlere başlayıp, Türkiye’de dinleyici ile buluşmayı umuyorum.”

“Düzenlemelerde özellikle tercih ettiğiniz bir tarz var mı?” diye soruyorum. Caz anlayışıyla ve armonisiyle aranje edildiğini ifade ediyor Bayır: “Orkestrasyonu büyük şarkılar var albümdeki, yaylıların kullanıldığı, piyanonun öne çıktığı eserler var. Benim kendi bestelerimde ve yorumladığım geleneksel eserlerde ortak nokta mutlaka benim duygusal bakışımın olmasıdır. Ve sanırım müziğimde ve aranjelerimizde bu duygusal yoğunluk, müzikal üslubumda önemli yer alıyor.”

Rüya ve Neva birbirinden farklı albümler. Hak veriyor Bayır. Başlıyor farklılıkları anlatmaya: “Her albümün bir yolculuğu var. Neva Avrupa’da kendimi ilk ifademdi. Geleneksel bir anlayışla, aranjelerle yapılmış bir albüm. Daha yerel tavırların olduğu bir albüm. Çok çok güzel tepkiler aldığım bir albüm oldu. Ancak Rüya kendimi çok daha fazla müzikal ifade edebildiğime inandığım bir çalışma. Dinleyiciye sözlerim, müziğim ve direkt olarak bağ kurduğum bir albüm. Kendim olduğum bir albüm.”

Olcay Bayır, şarkılarıyla hem Avrupa sahnesini hem de Türkiye sahnesini etkilemeye devam edecektir. Sesindeki huzur, düzenlemelerindeki füzyon gerçek anlamda mutluluk verici. Hem ilk iki albümünü hem de gelecekte yayımlayacağı çalışmalarını merakla bekliyorum. Bir gün onu İstanbul’da izlemenin de hayalini kuruyorum.