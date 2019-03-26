Avrupa’da Çin krizi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Avrupa turu, tartışmaları beraberinde getirdi. Cinping dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkelere uyarıda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, “Bir sabah uyandıklarında kendilerini Çin’e bağımlı olarak bulabilirler” dedi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek “Bu ziyaret stratejik ilişkilerimizi geliştirecek ve Çin, Fransa ve Avrupa’nın çok taraflılık konusunda oynadığı rolü gösterecek” ifadelerini kullandı. Önceki gün ise İtalya, G-7 ülkeleri içerisinde Çin’in yeniden canlandırmaya çalıştığı ve “Kuşak ve Yol” olarak adlandırılan yeni İpek Yolu projesine destek veren ilk ülke olmuştu.



”Birleşirsek ayakta kalırız”



Heiko Maas konuya ilişkin, “Çin, Rusya ve ABD gibi devlerin bulunduğu bir dünyada, yalnızca AB olarak birleşirsek hayatta kalabiliriz” ifadelerini kullandı. Maas ayrıca “Bazı ülkeler Çin ile akıllıca iş yapabileceklerini düşünüyorlarsa, bir sabah uyandıklarında kendilerini Çin’e bağımlı olarak bulabilirler” dedi.



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İtalya Avrupa’YA açılan kapı mı?



Önceki gün de İtalya’da resmi ziyarette bulunan Cinping ve beraberindeki üst düzey heyet, Roma hükümetiyle ekonomi ağırlıklı olmak üzere birçok anlaşmaya imza atmıştı. ABD ve Avrupa Birliği’nin Pekin’le yapılacak olası anlaşmalara yönelik tepkilerine karşın İtalyan hükümeti, özellikle “Kuşak ve Yol” projesi kapsamında Çin’le işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzalamıştı. İtalya böylece G-7 ülkeleri içerisinde Çin’in yeniden canlandırmaya çalıştığı ve “Kuşak ve Yol” olarak adlandırılan yeni İpek Yolu projesine destek veren ilk ülke olmuştu. Anlaşma Avrupa basınında, “İtalya Çin’in Avrupa’ya açılan kapısı mı?” ifadeleri ile yer bulmuştu.



AB-Çin Zirvesi gündemde



Macron ile Şi’ye Angela Merkel ile AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in de katılması ve gelecek ay Brüksel’de yapılması planlanan AB-Çin zirvesine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirileceği belirtiliyor. Avrupa’nın, dünya çapındaki yeni nesil 5G mobil teknolojisinde baskın role aday olan Çinli şirket Huawei’ye duyduğu güvensizliğin ise görüşmelerde önemli bir yer kaplayacağı öngörülüyor.

AB’nin en büyük ticari partneri Çin olmasına rağmen Macron, daha önce Çin’i bir ‘rakip’ olarak tanımlamıştı ve ‘Avrupa’nın Çin’in yarattığı zorluklar karşısında uyanışını’ methetmişti.

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Salvini: Şimdi Avrupa’yı değiştireceğiz

İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ partilerin ittifakı, ülke genelinde sol partilerin bölgesel yönetim üstünlüğüne son verdi. Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şimdi Avrupa’yı değiştireceğiz” dedi. Basilicata’da önceki gün yapılan bölgesel parlamento seçimlerini yaklaşık yüzde 42’lik oyla kazanan sağ partilerin ittifakı, bölgedeki 24 yıllık sol parti iktidarını yıktı.