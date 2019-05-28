Avrupa’da dengeleri sarsan seçim

Avrupa’nın geleceğini yakından ilgilendiren Avrupa Parlamentosu seçimleri, merkez partilerin geleneksel hâkimiyetini sona erdirdi. AP seçimlerinde en büyük oy artışı kaydeden Yeşiller, Almanya’da Merkel’in CDU’sundan sonra en büyük parti konumuna geldi. Aşırı sağcılar Brexit Partisi ile İngiltere’de, Lig Partisi ile İtalya’da, Ulusal Birlik Partisi ile Fransa’da en büyük partiler oldu. Sosyalistler ise İspanya, Hollanda ve Portekiz’de kazandı.

Almanya’da AP seçimlerinden Yeşiller Partisinin oylarını neredeyse iki katına çıkarması dikkati çekti. Yeşiller bir önceki seçime göre oylarını yüzde 9,8 artırdı ve yüzde 20,5’lik bir oy oranıyla ülkede ikinci parti konumuna geldi.

İtalya’da Lig partisinin zaferi

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağını resmi olmayan sonuçlara göre, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisi kazandı.

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti. Matteo Salvini, AP’de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

İngiltere’ye Brexıt damgası

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti, AB’den ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle AP seçimlerinde hezimete uğradı. AB’den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen ve yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage’ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, seçimde yüzde 31,6 oy aldı.

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İspanya’da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), yüzde 33’e yakın oy oranı ile birinci parti çıktı. Portekiz’de ise azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist Parti (PS), en çok oyu aldı. Hollanda’da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın seçimlerde liste başı adayı olduğu İşçi Partisi (PvdA) seçimi kazandı.

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisi SYRIZA’nın genel merkezinde yaptığı konuşmada ise AP ve yerel seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, “Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil.” dedi. Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, “Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı’ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim.” ifadesini kullandı.

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‘Yeşil dalga’ yükseliyor

Aşırı sağın yükselmesinden endişe duyan kıtada seçimlerin en büyük sürprizini Yeşiller yaptı. Almanya, Fransa ve İrlanda’da büyük başarı gösteren Yeşiller, Avrupa’nın önümüzdeki beş yıl boyunca hayata geçireceği politikaları belirlemede önemli rol oynayacak. Son bir yıldır, İsveçli aktivist Greta Thunberg’in iklim değişikliğine karşı hükümetleri harekete geçirmek için başlattığı ‘okul grevi’ (Friday’s for Future) ve Britanya’dan başlayan Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) gibi hareketlerin dünya çapında yaygınlaşması, dünya çapında geniş bir kamuoyunun dikkatini yönetenlerin çevre ve iklim politikaların çekmişti. Yeşiller’in oylarının artışında bu eylemlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Farklı ülkelerden Yeşiller partileri Avrupa Parlamentosu’na toplam 57 parlamenter gönderebilir. Bu geçtiğimiz döneme göre 5 parlamenter daha fazla. Yeşiller grubunun Avrupa Parlamentosu’nda altıncı grup olması öngörülüyor.