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04.06.2019
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Avrupa’da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye’de

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Türkiye’nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi. 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) çocuklu hane sayısına ilişkin yayımladığı en güncel verilere göre Türkiye kıta genelinde çocuklu hane sayısında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini geride bıraktı. 

Verilere göre, Türkiye’deki hanelerin yüzde 51’inde çocuk bulunurken, Türkiye’yi İrlanda (yüzde 39), Polonya ve Slovakya (yüzde 36), Romanya (yüzde 35) ve İspanya (yüzde 34) izledi.  

En düşük çocuklu hane sayısı olan ülkeler sıralamasında yüzde 22 ile Almanya ve Finlandiya olarak ön plana çıkarken, bu ülkeleri İsveç (yüzde 23) ve Avusturya (yüzde 25) takip etti.

Kaynak:AA

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