Avrupa’da en iyi 10 tren rotası

Ankara’dan Kars’a kadar giden Doğu Ekspresi’nin önü alınamayan yükselişi ile trenle seyahat etmenin keyfine bir kez nail olan bir daha vazgeçemiyor. Çağın tüm hızına meydan okurcasına ve dijital dünyadaki görsel bombardımanına inat, tüm yavaşlığı ve tüm güzelliğiyle bir görseli hızlıca tüketmek yerine bir daha unutmamak üzere dijital bir ortama değil, size ait olan bir şeye, yani beyninize kaydedeceksiniz. Bu listeye giren en iyi 10 tren rotası size en hızlı seyahat olanağını sunmayacak olsa da en unutulmaz manzaraları sunacak. Avrupa’daki tren seyahatlerinin çoğu verimlilik ve konforla ilgili olduğundan uzun saatler keyfinizi kaçırmayacak.

National Geographic tarafından hazırlanan 10 rota şöyle:

İsviçre: Çikolatalı Tren

Güzergah: Montrö-Broc, İsviçre

Süre: 9 saat, 45 dakika, gidiş dönüş

www.raileurope.com

Yaz aylarında çalışan bu büyüleyici tren, Montrö’den Cenevre Gölü’ne bakan, aynı adı taşıyan peynire ev sahipliği yapan 1.600 nüfuslu Ortaçağ’dan kalma Gruyères kasabasına kadar tırmanıyor. Peynir fabrikasını ve yerel kaleyi turlayın, öğle yemeği yiyin ve Broc’a devam edin. Dönüş yolculuğunu yapmadan önce, Gruyères Gölü ve dağ zirveleri arasında sıkışmış olan Cailler-Nestlé çikolata fabrikasına otobüsle dönebilirsiniz.

Galore Tünelleri: Bernina Ekspres

Güzergah: Chur, İsviçre – Tirano, İtalya

Süre: 4 saat, 14 dakika

www.raileurope.com

2000 metre yukarı tırmanan Bernian Ekspresin, gözyüzünü seyredebileceğiniz cam tavanları sizi unutamayacağınız bir yolculuğa davet ediyor. Rotanın bir kısmı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Seyyar Otel: Trenhotel

Güzergah: Lizbon – Madrid

Süre: 10 saat

www.renfe.com

Akşam Lizbon’dan ayrılırken görkemli bir yemeğin ve gittikçe artan kırsal manzaraların tadını çıkarın, rayların yatıştırıcı ritminde uyuyun ve ertesi gün Madrid’e vardığınızda uyanın ve en kalabalık altıncı şehri turlamaya hazır olun.

Epik Yolculuk: Trans Sibirya Demiryolu

Güzergah: Moskova – Vladivostok, Rusya

Süre: 19 gün

www.trans-siberia.com

Rus kültürünün simgesi olan bu efsanevi rotada, sosyal statüler kayboluyor. Trende; zengin, genç, yaşlı, yerli halk ile fakir birlikte seyahat ediyor. Yolcular benzersiz bir demiryolu deneyimini ve manzara eşliğinde votka keyfini paylaşıyor.

Trekking ve tüplü dalıştan şehir turlarına kadar her türlü yan geziyi planlayabilirsiniz.

Su Dünyası: Flam Demiryolu

Güzergah: Myrdal – Flam, Norveç

Süre: 1 saat

www.visitflam.com

Önce çok dik bir dağı tırmanan tren, ardından inişe geçecek ve iniş boyunda Rjoandefossen ve Kjosfossen şelalelerini göreceksiniz.

Bavyera Mermi: InterCity-Express (ICE)

Güzergah: Münih – Nürnberg, Almanya

Süre: 1 saat

www.bahn.com

Hızlı gitmek ister misiniz? Bu yüksek hız harikası, sizi saatte 320 km hıza çıkararak iki tarihi Bavyera şehri arasında yakınlaştırır. “Peyzaj değişimini bu kadar çabuk izlemek inanılmaz”, diyor 22 yıldır Avrupa’da yaşarken demiryolu ile seyahat eden bir Boston sakini olan Gillian Seely. Tren içeride tamamen sessiz.

Aralık ayında, mevsimsel yiyecekler, el yapımı hediyeler ve baharatlı sıcak şarap satan geleneksel Noel pazarlarına katılmak için ICE demiryolu ağı aracılığıyla çeşitli Alman şehirlerini ziyaret edebilirsiniz.

Geçmişin Zerafeti: Venedik Simplon-Orient-Express

Güzergah: Londra – Venedik

Süre: İki gün, bir gece

www.belmond.com

VSOE’ye adım attığınız an, takvim rayların altın çağı olan 1920’lere ve 30’lara geri dönecek. Bu tren bu hissiyatı vermek için 16 milyon dolar harcadı. Burada size de birkaç iş düşüyor. Treni kullanacak yolcuların akşam yemeğinde şık giyinmeleri bekleniyor. Nostalji sevenler bu yolculuk deneyimini kaçırmasın.

Karlı Alpler’in göründüğü yere gelin ve restore edilen her bir vagonun arkasındaki hikayeyi öğrenin.

Tren ile Sürünün: Balkan Flexipass

Güzergah: Belgrad, Sırbistan, Bar, Karadağ

Süre: 10 saat

www.raileurope.com

Eski Yugoslavya’nın kalbini bir Balkan Flexipass ile keşfedin (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye üzerinden beş, on veya 15 gün boyunca sınırsız seyahat imkanı sunar). Çeşitli duraklardan birinde inip şehri keşfe çıkabilirsiniz. Makedonya’da yaşayan bir seyahat yazarı olan Chris Deliso, “Rahatlayın ve kaçınılmaz gecikmeler için ekstra zaman ayırın” diyor. “Trenler tükeniyor ve tanıştığınız yerel karakterler dünyanın tek örnekleri.”

Lüks Gezici: Balkan Odyssey

Güzergah: Venedik – Budapeşte

Süre: 11 gün (Venedik ve Budapeşte’deki konaklamalar dahil) www.goldeneagleluxurytrains.com

Avrupa trenleri arasındaki zincirinin en üstünde, klasik zarafet, modern kolaylıklar ve kaliteli yemekler sunan özel bir tren olan Danube Express yer almaktadır. Venedik’in meşhur su yollarında başlayan bu rotada, Balkanların kalbine giriyor ve Drakula’nın doğum yeri olduğu söylenen Ortaçağ kasabasında yürüyüş turu yapıyorsunuz. En sonunda, Macar Parlamento Binası’nın ufuk çizgisini işaret ettiği Tuna Nehri boyunca Budapeşte’ye yaklaşıyorsunuz.

Nostaljik Bir Yolculuk: El Transcantábrico Gran Lujo

Güzergah: San Sebastián – Santiago de Compostela

Süre: 8 gün

www.renfe.com

Tarihi kentlere ve gelişen manzaraya beş yıldızlı bir yolculukla İspanya’nın kuzeyini keşfedin. Orijinal 1923 Pullmanlarını 21. yüzyıl konforluğuyla birleştiren bu vintage tren, ayrı bir oturma odası ve geniş süitler sunuyor. Bilbao’daki Guggenheim Müzesi ve gün boyunca Ribadeo plajları gibi gidilecek yerleri gezdikten sonra, siz akşamın tadını çıkarırken, tren sabaha kadar bir istasyonda park halinde bekleyecek.