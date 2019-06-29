Avrupa’da sıcaklar can alıyor

Avrupa’nın güney ve orta bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası ölümlere neden oldu.

Kuzey Afrika’dan gelen ve 40-43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı son 24 saatte İtalya’da 3, İspanya’da 2 kişi hayatını kaybederken, Fransa’da da 4 çocuk boğularak öldü.

İtalya’da aşırı sıcak nedeniyle 19 kentte ‘turuncu alarm’ (önemli risk) verilirken, ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sıcak havadan dolayı ev ve iş yerlerinde klimaların yüksek devirde kullanılmasından dolayı da bazı bölgelerde aşırı yüklenme nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Roma Belediyesi de kent merkezinde halka su dağıtarak, turistik noktalarda sabit ambulanslar bıraktı.

İspanya’da da 17 ve 93 yaşlarında iki erkek sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşlılar ve kalp hastalarına mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu

Okullar tatil edildi

Fransa’da ise halk serinlemek için havuzlara akın etti. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 4 kişinin boğularak öldüğünü açıkladı.

Ayrıca Fransa Meteoroloji Enstitüsünden verilen bilgilere göre, aşırı sıcak nedeniyle ülkenin güneyindeki 4 ilde kırmızı alarma geçildiği duyuruldu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 bin okulun tatil edildiğini belirtti.