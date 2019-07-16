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16.07.2019
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Avrupa’dan İran’a nükleer mesajı: Anlaşma size bağlı

Avrupa’nın en güçlü üç ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa, nükleer anlaşmaya bağlılıklarının sürdüğünü ancak bunun devamının İran’a bağlı olduğunu açıkladı

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran ile varılmış nükleer anlaşmaya bağlılıklarının sürdürdüğünü ancak bunun devamının İran’ın anlaşmaya tam olarak uymasına ve yakın dönemde aldığı aksi yöndeki kararlardan dönmesine bağlı olduğunu açıkladı.

Üç ülkenin yayımladığı ortak açıklamada, “İran’la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürüyoruz ancak bunun devamı İran’ın anlaşmaya tam olarak uymasına bağlıdır. İran’ı, bu kapsamda yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye güçlü bir şekilde çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘KAYGI DUYUYORUZ’

Üç ülkenin ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme ve İran’a yeniden yaptırım uygulama kararı almasıyla ilgili üzüntü ve kaygılarını 8 Mayıs 2018’de açık bir şekilde ilan ettikleri hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mayıs 2018’den bu yana üç ülke de anlaşmaya bağlı kalan taraflarla İran halkının anlaşma kapsamında elde ettiği meşru ekonomik avantajlardan yararlanmayı sürdürebilmesi için ellerinden geleni yaptı. Bugün, anlaşmanın ABD’nin yaptırımlarının baskısı altında ve İran’ın anlaşmadaki bir dizi unsuru yerine getirmeme kararının ardından daha da zayıflaması riskinden kaygı duyuyoruz.”

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İRAN DUYURMUŞTU

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren “İkinci Adım” uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs’ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

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