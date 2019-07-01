Avrupalılar damga vurdu

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı finalistler önceki gün oynanan maçlarla belli oldu.

Yarı finale üç Avrupa takımı İngiltere, Hollanda ve İsveç kalırken, onlara ABD eşlik etti. Yarı final ilk maçında yarın İngiltere ile ABD karşılaşırken, çarşamba günü Hollanda-İsveç ile mücadele edecek. Eşleşmelere yakından göz atalım:

ABD-İngiltere:

Kadın futbolunun en başarılı ülkelerinden olan ABD, yine yarı finale ulaştı. Başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan takımın İngiltere’ye karşı en büyük avantajı tecrübe. İngiltere ise son yıllarda attığı adımlarla kadın futbolunda gittikçe büyüyen bir ekip ve şu ana kadar sergilediği performansla turnuvanın en formda takımları arasında yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı beş maçta sadece bir gol yiyen kırmızıların en büyük kozu sağlam savunması.

Hollanda-İsveç:

İtalya’yı eleyerek adını yarı finale yazdıran Hollanda tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele edecek. 5 maçta 10 gol atan Portakallar, hücumuyla dikkat çeken bir ekip. Son olarak 2003’teki Dünya Kupası’nda final oynayan İsveç ise aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Çeyrek finalde turnuvanın en iddialı ekiplerinden Almanya’yı eleyen İsveç, Hollanda’ya oranla final için avantajlı olan taraf.

Çeyrek finalin yıldızı Trump’a cevabı sahada verdi

Megan Rapinoe

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Megan Rapinoe, Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finaline damgasını vuran isim oldu.

Trump’ın yaptığı “Konuşmaktan önce, kazanmalı” açıklamasının ardından ABD’nin Fransa’yla oynadığı çeyrek final karşılaşmasında attığı iki golle takımını yarı finale taşıyan Rapinoe, Trump’a yanıtı sahada verdi.