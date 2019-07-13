Avrupa’nın Çin’i oluyoruz

Alman otomobil devi Volkswagen (VW), bir süredir beklenen yeni fabrika yatırımında kararını verdi. Yılbaşından bu yana Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirket, kararını Türkiye’den yana kullandı. İzmir yakınlarında inşa edileceği belirtilen VW’nin yeni fabrikasında, grubun diğer markaları için de üretim yapılacağı kaydediliyor. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’de yer alan habere göre, VW CEO’su Herbert Diess’in kararda etkili olduğu belirtilirken, tesisin İzmir yakınlarında inşa edileceği kaydediliyor. Öte yandan, VW’nin Bulgaristan ile Türkiye arasında tercihini Türkiye’den yana kullanmasında Katar’ın da etkili olduğu söyleniyor.

Büyük sanayi devleri özellikle son 40 yılda gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaya başladı. Bu gelişmede asıl sebep neoliberalizm ile beraber sermaye hareketlerinin serbestleşmesi oldu. Sermaye sahipleri ucuz işgücünün ve vergi teşviklerinin yoğun olduğu ülkeleri tercih etmeye başladı. Türkiye’de Turgut Özal dönemi ile birlikte sermaye hareketlerinin serbestleşmesinden faydalanmaya çalıştı ve reel ücretleri baskılayıp, sermayeye teşvikler dağıttı. Bu süreç AKP dönemi ile beraber hız kazandı. Böylece Türkiye yabancı sermaye için ucuz emek cenneti yapıldı ve yabancı sermaye Türkiye’yi tercih eder hale geldi. Ancak bu Türkiye’deki yurttaşların açlık sınırına mahkûm biçimde yaşamasına mal oldu.

Almanya’da bir mühendisin yıllık geliri: 70-75 bin avro

Türkiye’de bir mühendisin yıllık geliri: 10-15 bin avro

TÜRKİYE UCUZ EMEK CENNETİ HALİNE GETİRİLDİ

‘Babalar gibi satarım’ ifadesiyle hafızalara kazınan Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 27 Mart 2007 tarihin basına verdiği bir demeçte şunları söylüyor; “Biz, Avrupa’nın Çin’i olacağız. Avrupa’ya en yakın ülkeyiz ve en kaliteli ürünü yapıyoruz. Çin, bizim gibi o kalitede ürün yapamaz. Avrupa, bizim önümüzde duramayacak, çünkü bizde genç nüfus var.”

Böylece nüfusu artırarak ücretleri düşürmeye programlı bir ekonomik model hayata geçirildi. Amaç ucuz işgücü için Çin’e akın edecek olan yabancı sermayeyi Türkiye’ye getirmek amaçlandı.

‘3 çocuk denge, 4 çocuk berekettir’

Ucuz işgücü yaratarak yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekmeye çalışan ekonomik model dönemin başbakanı Erdoğan’ın nüfus politikasına da yansıdı. Erdoğan, 2008 krizinden itibaren katıldığı düğünlerde 3 çocuk talebini her fırsatta yineledi. Hatta konuya ilişkin mani dahi yazılmıştı; “1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim”

Patronların imdadına göçmen işçiler yetişti

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşı büyük bir mülteci akınına da neden oldu. Bu dönemde dini motiflerle süslenen mültecilerin Türkiye’ye alınması başlangıçta tepki çekmese de ekonomik krizle beraber ciddi bir sosyal soruna dönüşmeye başladı. Ancak sermaye sahiplerinin göçmen işçiler ile sağladığı rekabet gücü avantajını İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu 23 Haziran seçimlerinden 3 gün önce ağzından kaçırdı. Soylu, göçmen işçiler ile ilgili şunları kaydetti; “Bugün Suriyelilerin, Afganların Türk ekonomisine katkısı var. Çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor.”

Böylece nüfusu hem dışsal göçlerle hem içsel nüfus politikalarıyla artıran Türkiye, sonunda bir ucuz emek cenneti haline geldi. Günümüzde çalışanların yüzde 40’ı asgari ücret civarında gelir elde ediyor. Türkiye bu oranda Avrupa birincisi konumunda.