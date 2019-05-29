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30.05.2019
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Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı.

İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu 6’sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Avro ve Amerikan dolarına el konuldu.

Öte yandan Muğla Marmaris’te soruşturma kapsamında “el koyma kararı” verilen 8 tekneden 7’si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, Irak ve Suriye’den göçenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.

1 yılda 2 milyon Avro

Şüphelilerin son bir yılda yasa dışı yollardan kaçırmaya çalıştığı 569 göçmen yakalandığı öğrenildi. 6 araç ve 6 tekne ile çok sayıda can yeleğine el konulurken şüphelilerin bir göçmenin illegal yollarla yurt dışına sevkiyatı karşılığında minimum 5 bin Avro aldıkları, yıllık ortalama 2 milyon Avro elde ettikleri belirtiliyor.

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