Avrupa’nın en büyük göçmen merkezi kapandı

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve bir zamanlar Avrupa’nın en büyük göçmen merkezi olan yapı kapatıldı. Sicilya Adası’ndaki Catania şehrinde bağlı Mineo kasabasında yer alan göçmen kabul merkezi İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin de katılımıyla resmen kapandı.

Salvini, geçtiğimiz hafta göçmen merkezinin son sakinlerinin de Calabria’da başka bir merkeze gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Burası yeniden gerçek ekonomiye, yani tarım, ticaret ve iş olanakları için kullanılacak, mülteci ticareti için değil. Bu toprakları bir problemden kurtarmanın gururunu yaşıyorum” ifadesini kullandı. “Söz yerine getirildi” diyerek “Ne güzel bir gün” açıklamasında bulundu.

Bir Amerikan banliyösünü andıran eski ABD ordusu yerleşim bölgesi olan bu kabul merkezi, erişimi engelleyen İtalyan birlikleri tarafından korunuyor. Göçmen merkezinde 2014 yılında 4 bin 10 kişi yaşıyordu. Bölgede yaşayan nüfus zamanla giderek azaldı. Göçmen karşıtı Salvini ve popülist Beş Yıldız Hareketi geçtiğimiz yıl Haziran ayında iktidara geldiğinde merkezde 2 bin 500 kişi yaşıyordu. Kampın adı sıklıkla ihale yolsuzlukları ile anılıyordu.

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İşsiz kalanlardan protesto

Mineo’nun kapatılmasının ardından işsiz kalan yüzlerce kişi ise protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanı Salvini protestoculara yeni istihdam yaratılacağı sözü verdi. Kampta barınan 2500 kadar mülteci ise Katanya’daki başka kamplara transfer edildi.