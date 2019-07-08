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08.07.2019
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‘Avrupa’nın yenmez dediği gıdalar vatandaşa mı yediriliyor?’

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye iade edilen gıdaların akıbetiyle ilgili soru önergesi verildi. Sağlıksız gıdaların Türkiye’de satılıyor olabileceği öne sürülüyor.

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ancak insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturan mitotoksin ve pestisit içerdiği için iade edilen gıdaların akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Güzelmansur konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerini inceleyen Güzelmansur, 1 Ocak ila 1 Temmuz arasındaki 6 aylık sürede ülkemizden ihraç edilen 97 parti meyve, sebze, kurutulmuş meyve ve kuruyemişin ciddi miktarda mitotoksin ve pestisit içermesi nedeniyle ihracatına izin verilmediğini tespit etti. Karaciğer kanserine neden olan mitotoksinlerden aflatoksin ve okratoksin ile genetik bozukluklara yol açan pestisit içeren bu ürünlerin önemli bir kısmının ülkemize iade edildiğinin altını çizen Güzelmansur “bu ürünlerin akıbeti kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

‘VATANDAŞA MI YEDİRİLİYOR?’

Güzelmansur, “AB üyesi ülkelerin ihracatına izin vermediği 97 parti gıdanın bir kısmı sınırda imha edilmiş olmakla birlikte, çok önemli bir bölümü ülkemize iade edilmiştir. Avrupa’nın ‘yenmez’ dediği bu ürünleri vatandaşımızın yemesine göz yumuluyor mu” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “AB ülkelerinin iade ettiği gıdalar için yapılan işlemin ne olduğunu, bu gıdaların iç piyasaya sürülüp sürülmediğini” soran CHP’li Güzelmansur’un önergesinde yer alan sorular şunlar:

  1. Son 6 ayda, AB ülkelerine ihraç edilen ancak yapılan analizlerde kansere yol açan mitotoksin ve genetik bozukluklara neden olan pestisit içerdiği için ülkemize iade edilen meyve, sebze, kurutulmuş meyve ve kuruyemiş için ne işlem yapılmıştır? Bunlar imha mı edilmiştir yoksa iç piyasaya mı sürülmüştür?
  2. Son 6 ayda ülkemizdeki gıda ürünlerinde yapılan mitotoksin ve pestisit kalıntısı analizi sayısı kaçtır? Tespit edilen uygunsuzluk oranı nedir? Uygunsuzluk tespiti sonrasında ne tür işlem yapılmıştır?
  3. Ülkemizin ithal ettiği meyve, sebze, kurutulmuş meyve ve kuruyemişlerde mitotoksin (aflatoksin, okratoksin) ve pestisit analizi yapılmakta mıdır?
  4. Son 1 yıl içinde ithal edilen gıda ürünleri içinde mevzuatın belirlediği miktardan daha fazla mitotoksin ve pestisit kalıntısı içerdiği için iç piyasaya sokulmayan ve iade edilen ürün sayısı, miktarı nedir?

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