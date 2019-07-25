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25.07.2019
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Avukat, AKP’li başkanın şikayetiyle “Erdoğan’a hakaret”ten tutuklandı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, AKP Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında, sosyal medya hesabından Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

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AKP Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, “Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.” diye konuştu. 

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