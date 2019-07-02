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03.07.2019
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Avukat Nail Tursun yıldızlara uğurlandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Halkevleri Genel Yönetim Kurulu eski üyesi ve Ege Bölge eski temsilcisi Avukat Nail Tursun, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek, dün 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Av. Tursun için bugün İzmir Halkevleri önünde bir tören düzenlendi. Törende Tursun’un ailesi, dostları ve mücadele arkadaşları hazır bulundu. Av. Tursun törenin ardından Tire Eğridere köyü mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

1967 yılında doğan Tursun 12 Eylül cuntasının ardından üniversiteye girmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devrimci gençlik mücadelesinde aktif olarak yer almıştı. Mezun olduktan sonra Devrimci Sağlık-İş Sendikası avukatlığı, uzun yıllar İzmir Halkevi başkanlığı ve Halkevleri Ege Bölgesi temsilcisi olan Tursun, uzun bir süreden bu yana kanser hastalığıyla mücadele ediyordu

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