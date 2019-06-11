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11.06.2019
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Avukat Recep Tayyib, ismini değiştiriyor

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Stajyer avukat Recep Tayyib B., adından “Tayyib” isminin çıkarılması için dava açtı. Dava dilekçesinde, “Adımın siyasi bir zümre ile ilişkilendirilmiş olması tarafıma günlük yaşantıda zorluklar yaşatmaktadır” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994’te Ordu’da yaşayan bir çift, doğan çocuklarına Recep Tayyib ismini verdi. Şu an 25 yaşında olan Ordulu Recep Tayyib, hukuk fakültesini bitirip stajyer avukat oldu.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre; ebeveynleri tarafından verilen ismin, belirli bir siyasi zümrenin temsilcisi olduğu izlenimi uyandırdığını belirten Recep Tayyib mahkemeye başvurdu. Günlük hayatta ve meslek hayatında zorluklar yaşadığını savunan Recep Tayyib, isminden Tayyib’in çıkarılmasını istedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Beyoğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne dava açan Recep Tayyib B., stajyer avukat olduğunu belirttiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğe tam anlamıyla adım attığımda mesleki çevrem ve iş çevrem tarafından siyasi bir zümrenin mensuplarının avukatıymışçasına anılmak istemediğimi bu sebeple ikinci ismim olan ‘Tayyib’ isminin ismimden çıkarılmasıyla birlikte ismimin ‘Recep’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederim.”

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