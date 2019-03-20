20.03.2019
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Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarının yargılandığı davada ara sona erdi. Davada 17 avukat da hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Selçuk Kozağaçlı, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in aktardığına göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ÇHD ve HHB üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davaya 3. gününde de devam edildi.

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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmada mahkeme tutuklu avukatların ve müdafilerinin esasa ilişkin beyanlarını dinlemeden hükmünü açıkladı.

17 kişiye 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.

Ceza verilen tutuklu avukatlar şöyle:

  • Barkın Timtik 18 yıl 9 ay
  • Özgür Yılmaz 13 yıl 6 ay
  • Ebru Timtik 13 yıl 6 ay
  • Behiç Aşçı ve Şükriye Erden 12 yıl

HÜRRİYET’TEN YİNE TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK

HDP lideri Sezai Temelli hakkındaki çarpıtma haberiyle büyük tepki çeken Hürriyet, avukatların yargılandığı davayı “DHKP/C sanıklarına ceza yağdı” başlığıyla duyurdu.

Hürriyet’in bu başlığına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

KaynakAA

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