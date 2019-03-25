Avukatlar açlık grevini sonlandırdı: ‘Hukuksuzluk deşifre edilmiştir’

İstanbul Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu ve Aytaç Ünsal’ın 60 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdireceklerini açıkladı.



ÇHD Genel Merkezi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Tutsak avukat arkadaşlarımız, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile görüştükten sonra, açlık grevlerini 61. gününde, 25 Mart Pazartesi günü bırakacaklarını açıkladılar” diye belirtti.



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İstanbul Barosu’nun internet sitesinden “Meslektaşlarımız Açlık Grevine Son Veriyorlar” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile Av. Selçuk Kozağaçlı arasında Silivri Cezaevinde yapılan görüşme sonunda tutuklu meslektaşlarımız tarafından yürütülen açlık grevlerine son verilmesi kararı alınmıştır. Meslektaşlarımız İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hafta içinde başlayan yargılamalar sürecinde kendilerine destek veren bütün Barolara ve diğer hukuk kurumlarına teşekkür ettiklerini iletmektedirler. Açlık grevleri ile amaçlanan ‘Hukuksuzluğun deşifre edilmesi’ amacına ulaşılmış olduğu ancak gelinen noktada mahkeme kararıyla ortaya çıkan yeni tablonunda ayrıca değerlendirilmesi gereken yeni bir aşamayı oluşturduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan yeni hukuksuzluklarla mücadele konusunda Baroların ve hukuk kurumlarının verecekleri mücadeleye inanç beslemenin bir uzantısı olarak açlık grevlerinin sonlandırılması kararı alınmıştır.”