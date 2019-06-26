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26.06.2019
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Avukatları açıkladı: Hakan Atilla tahliye oluyor

Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor. Atilla'nın avukatları, tahliye işleminin 19 Temmuz'da gerçekleştirileceğini söyledi.

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Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun, Atilla’nın avukatlarından elde ettiği bilgiye göre, tahliye işlemi 19 Temmuz’da gerçekleşecek.

TÜRKİYE’YE DÖNECEK

Atilla’nın avukatları, müvekkillerinin cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını belirterek, bu rutin işlemin ardından Atilla’nın Türkiye’ye döneceğini belirtti.

Avukatlar, Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’na yaptığı açıklamada, “Hakan Atilla’yla ilgili temyiz sürecimiz halen devam ediyor. Gerekli başvurular ve dilekçeler verildi. Şu anda üst mahkemeden bize gün verilmesini bekliyoruz. Sözlü bir duruşma yapılacak. Daha sonrasındaysa üst mahkemeden yazılı bir karar bekliyoruz.

Tahliye günü 19 Temmuz ama yine de bir bürokratik süreç var. Amerikan göç idaresinin bir sınır dışı işlemi söz konusu. Bunun ne kadar süreceğini ve hangi tarihlerde olacağını bilmiyoruz ama yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Üst mahkemenin bu yönde bir karar alacağını düşünüyoruz” dedi.

Atilla’nın Türkiye’ye dönme koşullarının tam olarak “bir Amerikalı’nın ailesiyle birlikte arabasına binmesi” gibi olmayacağını belirten avukatlar, “Tam serbestlik kavramı tamamen Türkiye’ye geldiğinde gerçekleşecek. Bu sınır dışı işlemleri bizlerin hukuki olarak fazla müdahale edebileceği bir süreç değil. Rutin bürokratik işlemler. Onlar kendi bürokratik sistemleri içinde Hakan Bey’i Türkiye’ye geri gönderecekler” dedi.

New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Reza Zarrab’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu. Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrasında gerçekleşen karar duruşmasında Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla’nın avukatları, Berman’ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

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