21.03.2019
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Avustralya’da kıyıya 1,8 metrelik güneş balığı vurdu

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Fotoğraf: Linette Grzelak

Avustralya’nın güneyinde, kıyıya vurmuş güneş balığı fotoğrafı internette viral oldu.

1,8 metre uzunluğunda olan balık, sahilde araçları ile ilerleyen bir grup balıkçı tarafından tespit edildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Balıkçıların ilk bakışta odun parçası sandığı balık aslında okyanusta yaşayan bir güneş balığıydı.

Ancak deniz canlısının neden kıyıya vurduğu tespit edilemedi.

Fotoğrafı Facebook’ta paylaşan Linette Grzelak isimli kişi, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Google’a güneş balığı yazana kadar bunun güneş balığı olarak anıldığını bilmiyordum” dedi.

Balığı bulan ekipte yer alan Steven Jones ise balığın derisinin gergedan kadar sert olduğunu söyledi.

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‘Ortalama bir büyüklüğü var’

Kemikli balıklar sınıfının en büyüğü olan güneş balığı, ılıman denizlerin tamamında yaşayabiliyor.

Our Park of the Month at Coorong National Park served up an unusual surprise for two fishers on the weekend – a sunfish…

Gepostet von National Parks South Australia am Dienstag, 19. März 2019

Boyları dört metreye, kiloları ise 2,5 tona kadar ulaşabilen bu canlılar, tatsız bir etlerinin olması nedeniyle ticari değer taşımıyor.

Güney Avustralya Müzesi’nden Ralph Foster ülke medyasına haberle ilgili yaptığı açıklamada, “kıyıyan vuran ölü güneş balığının ortalama bir büyüklüğü olduğunu” söyledi.

Güneş balıkları insanlara zarar vermeseler de bazı durumlarda köpek balıkları ile karıştırılabiliyor.

Bu büyük canlısı Avustralya’da kayıtlara girmiş deniz kazası vakaları ile de hatırlanıyor.

Geçen yıl Sydney limanından başlayan bir yat yarışında, teknelerden biri güneş balığına çarparak yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

KaynakBBC Türkçe

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