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05.06.2019
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Avustralya devlet televizyonu ABC’ye polis baskını

birgun.net birgun.net

Avustralya polisi, devlet televizyonu ABC’nin (Avustralya Yayıncılık Kuruluşu) Sydney’deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İki gazeteci ve bir haber müdürü için arama izni taşıyan polisler baskının “gizli belgelerin sızdırılması” ile igili olduğunu, gözaltı yapılmayacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, ABC’den yapılan açıklamada baskının 2017 yılında yayımladıkları “Afgan Belgeleri” ile ilgili olduğu savunuldu. Haber dizisinde Afganistan’daki Avustralya Özel Birlikleri’nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddiaları gündeme getirilmişti. ABC’ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma belgesi iddialara kaynak olarak gösterilmişti.

ABC polisin gazeteciler Dan Oakes ve Sam Clark ile haber müdürü Gaven Morris için arama izni taşıdığını belirtti ve baskını kınadı.

ABC Genel Müdür David Anderson “çok olağandışı” diye nitelediği baskına yönelik olarak “Bu çok ciddi bir gelişme ve basın özgürlüğü ile ulusal güvenlik ve savunma meselelerinde kamu denetimi hakkında çok meşru endişeler doğuruyor” dedi.

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