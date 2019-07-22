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22.07.2019
Anasayfa SON DAKİKA Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1.8 milyon dolara satıldı

Ay’a ayak basılan anın görüntüleri 1.8 milyon dolara satıldı

Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı.

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Fotoğraf: NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976’da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı.

Sotheby’s müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘Apollo 11’in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York’taki açık artırmada 1.8 milyon dolara satıldı.” ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset toplam 2.5 saatlik görüntüden oluşuyor.

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong’un Ay’a ilk ayak bastığı an ve ABD’nin o dönemki başkanı Richard Nixon’ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler, 1976’da o dönem NASA stajyeri olan Gary George’a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı.

NASA’dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay’a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA’nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

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