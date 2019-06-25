AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili: “Konuşmamız engelleniyor”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nin de bulunduğu Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan yöre halkı, 22 Nisan tarihinde Aydın’dan çeşitli kurum temsilcilerini çağırarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dereköy Mahallesi’nde bir kahvede yapılan toplantıda kurum temsilcileri ve köylüler JES’lerin çevre, tarım, sular, hava ve sağlık üzerine etkileri konusunda bilgiler verdiler.

Karacasu Kaymakamlığı, toplantının ertesi günü, yerel basında çıkan haberleri ekleyerek bir üst yazı ile Karacasu Cumhuriyet Savcılığına toplantının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle ihbarda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından Karacasu Cumhuriyet Savcılığı “2911 sayılı kanunun 9. ve 10. maddelerine uymayıp düzenleme kurulu oluşturulmadan ve Kaymakamlık makamına bildirimde bulunulmadan gerçekleştirildiği” gerekçesi ile soruşturma başlattı. AYÇEP Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, TEMA Vakfı Aydın Şube Başkanı Mehmet Özdemir ve Çine Yaşam Platformu Başkanı Ahmet Uslu 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla ifadeye çağrıldılar.

Yaşanan gelişmelerin ardından yapılan haksızlığa kamuoyundan sert tepkiler gelirken BirGün Gazetesi olarak soruşturma açılan isimler ile konuştuk.

“HALKIN UYANIŞINDAN RAHATSIZLAR”

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek, “Nefes almamız engellenirken şimdi de konuşmamız engelleniyor. Halkın uyanışından rahatsızlar. Anayasal hakkımız olan toplantı yapmak suç sayılıyor ve soruşturma açılıyor. İlla toplantı yapacağız diye açıklama yapmamız mı gerekiyor. Bizi o bölge halkı çağırdı. Biz de gittik. Anlattık, açıkladık. Birileri rahatsız oldu. Nazilli Sulama alanının dibine jeotermal yapmaya çalışıyorlar. Orada su kaynağı var. Kaymakamda bize suç duyurusunda bulunmuş. Savcılıkta soruşturma açtı ve bizde ifade verdik” şeklinde konuştu.

“YASAL OLMAYAN TEK ŞEY JEOTERMALLERDİR”

Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmenin anayasal hakları olduğunu dile getiren Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Yasal olmayan tek şey tarım alanlarına yapılan jeotermallerdir. Karacasu, kültür mirası. Oraya bir jeotermal olması düşünülemez. Biz görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu tür soruşturmalar bizi yolumuzdan döndürmeyecek” diye konuştu.

“HALKTAN VE DOĞADAN YANA OLUN”

Ege Çevre ve Kültür Platformu, yazılı bir açıklama yaparak açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Bileşenimiz AYÇEP yöneticileri ve Aydın Tabip Odası Başkanı’na yönelik “JES karşıtı halk toplantısı”na katılma gerekçesi ile Karacasu Kaymakamı’nın ihbarı sonrası Karacasu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmasını kınıyoruz. Anayasa’nın 56. Maddesinde ifade edilen çevreyi koruma ödevini yerine getiren ekoloji örgütlerine ve yaşam savunucularına devlet kurumları tarafından teşekkür etmek yerine soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz. Başta Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley olmak üzere tüm devlet görevlilerini yaşamı katleden JES’lere karşı şirketlerden yana değil halktan ve doğadan yana yöneticilik yapmaya davet ediyoruz” denildi.