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02.08.2019
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Ayda 200 bin lira kazandığı iddia edilen Güler: “Aldığım para o kadar değil”

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Fotoğraf: İHA

4 ayrı maaş alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, aldığı maaşın 200 bin lira olduğu iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, “Aldığım para o kadar değil” dedi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, eski Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece 3 koltuk ve dört maaş sahibi oldu. Güler hem belediye başkanı, hem Turkcell ve Çin bankası ICBC’de yönetim kurulu üyesi olarak, hem de emekli milletvekili sıfatıyla 4 ayrı maaş alıyor.

Belediye Başkanı seçildikten sonra, yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerden istifa etmeyen Güler, “Ben bu görevlerde ülkeme katkı sağlamak için bulunuyorum. Ülkemize faydamız olduğu için oralarda görev aldık. Her iki kuruma da yazı yazdım ayrılmak istediğimi bildirdim, cevap bekliyorum” dedi.

200 BİN TL ALIYOR’ İDDİASI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise “Başkan seçilmesinin üzerinden 4 ay geçti. Kamu ile özel sektör arasında tercih yapsın. O yapmıyorsa partisi buna el atsın. Yöneticisi olduğu kuruluşların belediye ile ilgili bir işi olduğunda nasıl tavır alacak?” dedi. Adıgüzel, Hilmi Güler’in belediye başkanlığının yanı sıra 2 ayrı yönetim kurulu üyeliğinden de ayda 200 bin lira ücret aldığını da öne sürdü.

4 YILDIR O GÖREVDE

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Güler ise yönetim kurulu üyeliği ücreti konusunda Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Aldığım para o kadar değil” iddiasında bulundu.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Hilmi Güler ile aynı dönemde başladığı Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden, bakanlık koltuğuna oturunca istifa etmişti. 2013’te Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olan Güler, 22 Mayıs 2015’de de Çin bankası ICBC Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Güler ayrıca Turkcell iştiraki Superonline İletişim Hizmetleri’nde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

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