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25.05.2019
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Aydın Büyükşehir’den 650 milyonluk yatırım: Sarıçay barajı için geri sayım başladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi önemli bir yatırıma daha imza atıyor. İkizdere barajından sonra Büyükşehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu kararı ile tüm maliyeti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan Kuşadası – Söke – Davutlar – Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan, güncel maliyeti 650 milyon TL’yi aşan Sarıçay Barajının yapım ihalesi DSİ tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. 

Sarıçay Barajı ile ilgili yapım maliyetinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını öngören protokole istinaden yapılacak olan Sarıçay Barajının 124,5 metre gövde yüksekliğinde, 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip silindirik sıkıştırılmış beton gövde tipinde olup bölgenin uzunca yıllar su ihtiyacına cevap verecek.

İKİZDERE BARAJININ ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR: BUGÜNE KADAR 36.5 MİLYON TL ÖDENDİ

2014 yılından itibaren Efeler ilçesi ve civarındaki 29 yerleşim yerinin su ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajının yapım protokolü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından DSİ’ne şu ana kadar 36.5 milyon TL ödeme yapılmış ve geri ödeme takvimine göre ödemeler devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun göreve geldiği andan itibaren su konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Yüz binlerce metre hat çalışması, onlarca içme suyu kuyusu açarak su sorunu yaşanmaması için önemli bir yatırım dizisi gerçekleştirildi.

İl tarihinde hayata geçen bir diğer önemli yatırım ise tüm maliyeti büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor olan İkizdere Barajı’nın hayata geçmesi oldu. Sarıçay Barajı projesinin hayat geçmesi ile birlikte il tarihinde görülmemiş ölçekte bir yatırım olarak kayıtlara geçecek.

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