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04.08.2019
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Aydın’da 13 yıldır yaşayan İrlandalı çifte saldırı

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Aydın’ın Didim ilçesinde İrlandalı Robert (64) ve felçli eşi Angela Black (52), 13 yıldır yaşadıkları sitede komşuları olan 3’ü kadın 5 kişi tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldü. Saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Black çifti, ölümle tehdit edildikleri iddiasıyla evlerini terk edip, Marmaris’teki bir apart otele yerleşti. Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 komşusu, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Robert Black, daha sonra yaşananları şöyle aktardı:

“20 Temmuz’da eşimle alışverişten dönüyordum. Bu 5 komşumuz, bize önce sözlü, ardından fiziki saldırıda bulundu. Yumruk, tekme ve sopalarla saldırdılar. ‘Eşim felçli, vurmayın’ dememe rağmen dinlemediler. Başımıza ve vücudumuzun çeşitli yerlerine aldığımız darbelerle öldüresiye dövülüp, yaralandık. Diğer komşularımız olmasaydı, linç edilecektik. Komşularımız yardıma gelip, bizi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldık, gerekli tedavimizin ardından taburcu edildik. Taburcu olmamızdan sonra bize saldıran 5 kişiden ölüm tehditleri almaya başladık. Bunun üzerine korkup, evimizi eşyalarımızı bile almadan terk edip, Marmaris’e gelerek buradaki bir apart otele yerleştik. Burada dostlarımız ve sıcak insanlarla moral buluyoruz” dedi.
İrlandalı çiftin avukatı İlker Ürkmez de telefonla yaptığı açıklamada, “Yaşanan çok vahim ve üzücü bir olay. Müvekkillerimi öldüresiye darp eden ve ölümle tehdit etmeyi sürdüren 5 kişiden şikayetçi olduk. Yaşanan olay ile ilgili İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’ne bilgi verildi. Büyükelçilik dahil, bu üzücü olayın takipçisiyiz.”

OLAY SIRASINDA 3 KEZ POLİSİ ARAMIŞ

Kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen ‘No English’ denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirten Robert Black, “Önce ülkemiz İrlanda’ya gideceğiz. Burada tekrar Türkiye’ye dönüp, dönmeme konusunu değerlendireceğiz. Geri dönecek olursak da Didim’deki evimizi satıp, Marmaris’te başka bir ev satın alıp, burada yaşamaya devam edebiliriz. Eğer bu seçenek de olmazsa Türkiye sevdamızı yüreğimize gömüp, Fransa veya Almanya’da yaşayacağız” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE ÖLMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM, OLMADI’

Yaşadığı korku dolu anları ağlayarak anlatan Angela Black ise, “Felçli olduğumu bilerek, öldüresiye dövdüler. Türkiye ve Türk insanlarını çok seviyorum. Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi herkes gibi ödüyoruz. Türkiye’de yaşamayı ve ölmeyi düşünüyordum, olmadı. Komşularım ve Türkler bizim kardeşimizdir, çok seviyorum. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türklere mal edemeyiz” diye konuştu.

İrlandalı çiftin avukatı İlker Ürkmez de telefonla yaptığı açıklamada, “Yaşanan çok vahim ve üzücü bir olay. Müvekkillerimi öldüresiye darp eden ve ölümle tehdit etmeyi sürdüren 5 kişiden şikayetçi olduk. Yaşanan olay ile ilgili İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’ne bilgi verildi. Büyükelçilik dahil, bu üzücü olayın takipçisiyiz” dedi.

Öte yandan Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 kişi, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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