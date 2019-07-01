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01.07.2019
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Aydın’da arılar aşırı sıcağa dayanamadı

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Fotoğraf: İHA

Aydın’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle arılar telef olmaya başladı. 

Arıların aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmaya başladığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Aşırı sıcaklar, arı kovanlarında gerekli tedbir alınmaması ve arıların uygun bölgelerde konaklatılmaması nedeniyle son günlerde bazı yerlerde arılar sıcağa dayanamayarak çatlamaya başladı. Bazı üreticilerimizin kovanlarında arılar koloniler halinde çatlamaya başlamış. Bunun önüne geçilmesi için kovanların güneş ışınlarını yansıtmasını sağlayacak şekilde badana yapılmasını ve kovan içi boşlukların arttırılmasını tavsiye ediyoruz” dedi. 

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