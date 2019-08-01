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01.08.2019
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Aydın’da JES’lere karşı büyük protesto

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Aydın’da JES’leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenleniyor.

Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan onlarca vatandaş topraklarında Jeotermal Elektrik Santralı istemediklerini ifade ediyor.

‘COŞKU VE İNANCIMIZLA HAYKIRIYORUZ…’

Toplantıya katılan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, ” Aydın Kent Meydanında tüm coşku ve inancımızla haykırıyoruz. Susma haykır, JES lere hayır!!JES ‘e inat yaşasın hayat. 110 JES ihalesi hemen iptal edilsin” dedi.

Eylem için Birleşik Haziran Hareketi Aydın Meclisleri’nin yaptığı çağrıda şöyle deniyordu:

YURTSEVER AYDIN HALKINA…

Aydın’ımızın üçte biri JES şirketlerine ihale ediliyor. Bozdoğan’ın yüzde 14.25’i; Çine’nin yüzde 11.52’si; Didim’in yüzde 28.37’si; Germencik’in yüzde 8.76’sı; İncirliova’nın yüzde 20’si; Karacasu’nun yüzde 6.11’i; Koçarlı’nın yüzde 2.65’i; Köşk’ün yüzde 35.11’i; Kuşadası’nın yüzde 25.29’u; Kuyucak’ın yüzde 44.16’sı; Nazilli’nin yüzde 38.56’sı; Söke’nin yüzde 36.3’ü; Sultanhisar’ın yüzde 28.06’sı; Yenipazar’ın yüzde 22.24’ü JES şirketlerine satılıyor. 

Şu anda çalışmakta olan 36 jeotermal enerji santralinin varlığı Aydın’da yaşamı alt üst etmişken; havamızı, suyumuzu, gıdamızı zehirleyip sağlığımızı tehdit ederken; Aydın’ımızın göz bebeği zeytin ve incir ağaçlarımız kururken; derelerimizden zehirli su akarken 110 adet daha jeotermal alanının ihaleye çıkarılmasıyla ne yapılmak isteniyor? En önemli tarım alanlarımızdan biri olan Aydın bir sanayi ve enerji kentine mi dönüştürülmek isteniyor?

Bir avuç zengin şirket sahibi, kazançlarına kazanç katacak diye, bir milyon civarında insanın geleceği kapatılamaz!

Aydın’da görülen kanser vakaları Türkiye ortalamasının yüzde 30 üstündedir. Tarımsal verimlilik gün geçtikçe azalmakta, sağlıklı ürün yetiştirmek imkânsız hale gelmektedir. 

ARTIK YETER! HAYDİ AYDIN!

Tarıma, toprağa, tohuma, suya, havaya, yaşam hakkına, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım!

Şirketlerin topraklarımızı işgal etmesine izin vermeyelim!

Korkmayalım, yılmayalım! Hiç bir güç, halkın birleşik mücadelesini yenemez! 
1 Ağustos Perşembe günü Saat 19.oo’da Aydın Kent Meydanı’nda, ihalelerin iptal edilmesi için yapılacak basın açıklamasında buluşalım. 

(AYDIN HAZİRAN MECLİSLERİ)

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