CHP’li Çankır’dan MHP’ye tepki: Sığ ve bayağı düşüncede çığır açmıştır

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, MHP’li Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen’in sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Çankır, MHP’li Mehmet Erikmen’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “eşekle atın çiftleşmesinden doğan katıra” benzettiğin belirterek şunları söyledi:

“MHP’li Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen aşağılık bir sosyal medya paylaşımını kendi hesabından paylaşarak memleketin yüz karası olmuştur. İstanbul Seçim sonuçlarını kabul ederek rakibini tebrik eden Binali Yıldırım’ın, Sayın Cumhurbaşkanı’nın aksine, ahlaksız ifadeler kullanan Belediye Başkan Yardımcısını esefle kınıyoruz. Kazanılmış ve hak edilmiş bir seçimi hazmedemeyen saygısız bir tarifleme paylaşan Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu eşekle atın çiftleşmesinden doğan katıra benzetmiştir. Zat; partimizi ata, HDP’yi eşeğe, İttifak ortağımız olan İYİ Parti Genel Başkanı’nı da bu birleşmenin sonucundaki doğumu yaptıran ebeye benzeterek sığ ve bayağı düşüncede çığır açmıştır.”

KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL’A ÇAĞRI

Çankır şöyle devam etti:

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“İnsanları çirkinleştiren dış görünüşleri değil, söyledikleri ve sapkın düşünceleridir. Buradan açıkça Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’a çağrı yapıyorum. Partimizi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İttifak ortağımız İYİ Parti’nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i küçük düşüren bu şahsın görevine son verilmesi bizlerin ve kamunun vicdanını rahatlatacaktır. Sükûnetle ve itinayla konuyu takip edeceğiz. Memleketimizdeki siyasi görüşleri sevmek zorunda değiliz ancak asgari müştereklerde işbirliği ve koordinasyon için saygı duymak zorundayız.”