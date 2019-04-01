9.8 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Aydın'da çimento fabrikasında patlama

Aydın’da çimento fabrikasında patlama

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamada tonlarca toz çimento yere aktı. Çevreye yayılan toz çimentolar büyük hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İlginizi çekebilir:  Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi’ndeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışma sırasında bacalardan birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında açılan delikten tonlarca çimento yere ve çevreye yayıldı. Patlama sorası olay yerine ekipler sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayan bacanın yapımı için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Reklam -

SON HABERLER

Aydın’da çimento fabrikasında patlama

birgun.net -
Aydın'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından...
Devamını Oku

Yandaşlardan seçim sonuçlarına organize operasyon

birgun.net -
Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile CHP başta İstanbul Ankara İzmir Antalya ve...
Devamını Oku

İmamoğlu: Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum

birgun.net -
Resmi olmayan rakamlara göre Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem...
Devamını Oku

Muş’ta sokağa çıkma yasağı

birgun.net -
Çoğunluğu HDP'nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta Valilik, kentte...
Devamını Oku

AKP’li başkanın mobbing uygulayıp görevinden aldığı kadın, belediye başkanı oldu

birgun.net -
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken AKP'li başkanın mobbing uygulayıp, işten...
Devamını Oku

Çocuk istismarcısına 20 yıl hapis cezası

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde komşusunun kızı 9 yaşındaki N.E.Ç.'ye götürdüğü kampta ve kendi...
Devamını Oku

10 Ekim’de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç Belediye Başkanı oldu

birgun.net -
Urfa’nın Suruç ilçesinde seçimleri kazanan Hatice Çevik, Ankara Gar Meydanı’nda 10 Ekim...
Devamını Oku

Alper Taşdelen: “Halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz”

birgun.net -
Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması şehrin birçok...
Devamını Oku

İş Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

birgun.net -
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Ersin Özince’nin istifasının ardından yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı...
Devamını Oku

Özgen Nama: Sancaktepe’de 589 sandığa itiraz edeceğiz

birgun.net -
CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, “Sancaktepe’deki toplam 812 seçim sandığından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi