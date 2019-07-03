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04.07.2019
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Aydın’da ikinci Aladağ faciasından dönüldü

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aydın’ın Efeler İlçesine bağlı Girne Mahallesinde, Süleymancılar tarikatına ait özel bir yurtta dün çıkan yangın ile olası bir ikinci Aladağ faciasından dönüldüğü ortaya çıktı.

Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, yurtta ilkokul, ortaokul ve lise çağında 50’ye yakın öğrencinin barındığını öğrendiklerini ve yangın ile büyük bir faciadan son anda dönüldüğünün anlaşıldığını söyledi.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenlerde dolayı dün yangın çıkmıştı. Yangını gören mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine, binadaki öğrencilerin erken tahliyesinin olası bir faciayı önlediği anlaşıldı. Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, mahalle sakinlerinden ve kendi araştırmalarına dayanarak elde ettikleri bilgilere göre, binanın 4. katının pimapenlerle çevrilerek kaçak yapıldığını ve yangının burada çıktığını öğrendiklerini belirtti. Özdemir İtfaiye kaynaklarının da olası büyük bir faciadan dönüldüğünü kendilerini anlattıklarını kaydetti.

Yangın esnasında çatının tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Öte yandan yurtta yangın merdiveninin de olmadığı anlaşılmıştı. Çevredeki vatandaşların beyanına göre yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğu öğrenilen öğrenci yurdunun işletme ruhsatının olmadığı iddia edildi.

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Özdemir, yurtta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin birlikte kaldığını öğrendiklerini ve bunun çok sakıncalı olduğunu da ifade etti. Olayı incelemeyi sürdürdüklerini ve itfaiye raporunu da beklediklerini anlatan Özdemir, gerekirse suç duyurusunda bulunabileceklerini de sözlerini ekledi.

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