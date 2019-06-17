Aydın’da jeotermale geçit yok: Köy halkı jeotermal alanını mühürledi

Aydın’da Pamukören-Değirmendere köyü halkı, zeytin bahçesinin içine jeotermal yapılması planlanan alanı mühürledi.

Aydın’da Jeotermal’den zarar gören en son yerlerden biri olan Pamukören-Değirmendere köyünde bir firma, köye 50 metre mesafede bulunan, köy deresi bitişiğindeki zeytin bahçesi içine jeotermal santral yapmak için çalışmalara başladı.

Firma, izin alabilmek için arazideki zeytin ağaçlarını bayram haftası içinde, insanların az olduğunu düşündüğü bir zamanda kesti. Firmanın bu hukuksuz uygulamasını gören köy halkı duruma tepki gösterdi.

Jandarmaya haber verilerek tutanak tutuldu ancak jandarma tutanağın bir kopyasını köy halkına vermek istemedi. Bunun üzerine tutanak, bir avukat aracılığıyla alındı ve Cumhuriyet Savcılığına firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Firma ile ilgili herhangi bir adım atılmadığını gören köy halkı, jeotermal santral yapılacak bahçenin kapısına “Jeotermale geçit yok” diye yazdı. Zeytin bahçesine giden yolun üstüne kesildiği kadar zeytin ağacı diken köy halkı, firmaya ait iş makinelerinin zeytin bahçelerine zarar vermesini önlemek için yolu kazıyarak kapattı.

“Ben köyümde jeotermal santral istemiyorum. Zehirlenerek ölmek, çocuklarımın geleceği olan zeytin varlığımı kaybetmek istemiyorum” diyen köylüler, jeotermal yapılmak istenilen alanı mühürledi.