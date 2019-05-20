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22.05.2019
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Aydın’da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldüren erkek tutuklandı

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Fotoğraf: AA

Aydın’ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Yeniköy Mahallesi’nde eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.Y’nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Yeniköy Mahallesi’nde H.Y. (51) ile eşi Nergiz Y. (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. eşini bıçaklayarak evden ayrılmıştı. Nergiz Y, olayda hayatını kaybetmişti. 

Çine Emniyet Müdürlüğüne yakın bir mevkide aracıyla kaza yapan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak:AA
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