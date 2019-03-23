23.03.2019
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Aydın’da kadın cinayeti

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Aydın’ın Efeler ilçesinde, Zeynep Öztürk boşanma aşamasında olduğu Ercan Öztürk isimli erkek tarafından zincirle boğularak öldürüldü. Katil Ercan Öztürk işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Öztürk, Ercan Öztürk’ün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Öztürk eline aldığı zinciri, Zeynep Öztürk’ün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Öztürk, yaşamını yitirdi.

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Ercan Öztürk gözaltına alındı, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire el konuldu. Zeynep Öztürk Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

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Ercan Öztürk tarafından zincirle boğularak öldürülen Zeynep Öztürk’ün cenazesi, yakınlarınca bugün teslim alınarak Çine ilçesi Sarvandere Mahallesi Camii’ne getirildi. Öztürk, öğlen mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Zeynep Öztürk’ün babası Ahmet Atlı, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. CHP’li kadınlar, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları yönetiminde yedek üye olan Zeynep Öztürk’ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Zeynep Öztürk’ü öldüren katil Ercan Öztürk ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

KaynakDHA

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