Ayı Parti– Bölüm 3

Ayı Parti olarak seçimlere dört patimiz üzerinde gavlaya gavlaya ilerliyoruz. Camlarınızı açın ki bizi iyice duyun… Sağda solda soran olursa demokratik ülke deriz, Ayı Parti iktidara geldiğinde gerçek demoğkrağsiyi göreceksiniz. Partimizde adını yazamayan bireyler var. Herkese, her cinse eşit uzaklıktayız. Bay, bayan, herkese açığız ama sadece bize kadar açığız. Ortamlarda demoğkratik dersiniz. Sabah akşam bal yemekten biz bu ülkeye iyice sevdalandık. Bal da direkt oraya gidiyor, beyine biliyorsunuz… Ülkenin balını adeta işçi arılar gibi emikliyoruz. Kraliçe arımız liderliğinde her kovandan binlerce arı çıkartıyoruz. Sandıkların içine kovan yaptık biliyor musunuz? Ayılarımız çalışıyor, Ayı Parti yine sandık balına talip…

Yapay zekâ yaptık. Uzay çalışmalarını şaha kaldırdık. Uzay muzay diye ne olduğu belirsiz bir bütçeyle ne yapacağımız belli değil. Bizi bu zamana kadar engellemeselerdi var ya uzay gemisi, uzay gemiciği, uzay minibüsü, uzay kayyumu bile yapardık. Ay kardeşlerim Ayı Parti bu ülkeye sevdalı. Sevdamız öyle böyle değil. Adeta İnstagram’dan ona buna DM yoluyla yanlayan ayak topu oyuncuları gibiyiz. Sevdaya sevdalıyız. MFÖ şarkısı gibiyiz, aşka aşık olduk biz. Keşke bizim aşkımızı görebilseydiniz ama Ayı Partili kardeşlerime siz sıradan halkın yaklaşması düşünülemez. Biz gün gelecek bu ülkenin her şeyi olacağız. Çok güzel bir ortam yapacağız. Bize oy veren her kardeşimizin ağzına bir parmak bal çalacağız. Seçim meydanlarında halkımıza dandik şekerden yapılmış sahte bal atacağız. Yapış yapış olacağız bu sevgi denizinde. Bal dök yala bir memleket istiyoruz. Gün gelecek kendi tohumumuzu kendimize yasaklayacağız. Ayı Partili olmak bunu gerektirir. Aaa yasakmış zaten.

Bakın dünyanın her yerinde bize düşmanlar var. Dünyanın başka yerinde olsa göstereni ve yayanı akıl ve toplum sağlığı açısından sağlıksız bulacakları görüntüleri dev ekranlardan size göstermek istiyoruz. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Gün gelecek Ayı Partili bakanlar, vekiller, çok daha yetkili kişiler olarak tüm memlekete yayılacağız. Seçim vaadimizi size şimdi söyleyip olayın heyecanını kaybetmek istemiyoruz. Bizim dışımızda tüm adayların hakkında ileri geri konuşacağız. Çünkü en dürüst biziz, en düzgün biziz. Gün gelecek ülkemizin tüm gazeteleri, tüm haber kuruluşları Ayı Parti pençesi altında birleşecek. Kürkümüzde hepimizi ısıtacak yer var. Bakın Kötü Kore’ye, ne güzel ülke. Geçenlerde seçim oldu. Katılım oranı %99.9 idi. Seçim sandığına tek parti olarak gittiler, ne de güzel gittiler. Biz de bu ortamı istiyoruz. Daha seçimlere çok var, inanıyoruz ki halkımız beynini kullanır ve gün geldiğinde bizi hepinizin tepesine yerleştirir. Biz bu topraklara sevdalıyız, o yüzden yerli yabancı tüm şirketlere her karış toprağımızı, gerek maden olarak satıyoruz, gerekse kiralıyoruz. Para lazım sevgili vatandaşlar. Canlı lazım, cepte, yelekte, cekette ne varsa yedik bitirdik. Ama daha doymuyoruz, çünkü hayatta kalmamız için çok daha fazla yememiz lazım. Partimizin kurucu üyelerinin hepsi obezite sınırında. Bu mideler çok aç sevgili halkım. Bekle bizi canısı, belki bir gün geliriz seninle bir zevk kahvesi içeriz. Bakın bu zevk kahvesini burada içmeyin, çünkü evinizde kendi kendinize ‘Ay Ayı Parti ne de zevk verdi’ diye içmenizi istiyoruz. Yanımızda dün ne derse şimdi tam tersini diyen ve kendi hayallerine inanan, herhangi bir ahlaki değere sahip olmayan, sadece kendini düşünen en iyi insanları, en iyi bireyleri aldık. Hepimizin karnı aç, sadece yemek yemek istiyoruz. Gün gelir beslediğimiz ayıcıklarla yolumuz ayrılırsa, onlar da sizi yemek ister. Siz hiç dert etmeyin biz onları da yeriz.

Ha doyar mıyız, bilemem… Sonuçta büyük güç daha büyük gerektirir. En güçlü olan en kalıcı olandır. Yapay zekâlı robotlarımız şu anda çalıp çırpmayı bile öğrendi. Siz ibadetteyken ayakkabılarınıza mukayyet olun. Bakın bizden söylemesi.

Kalır mıyız, kaçar mıyız bilinmez ama sizin tadınız kaçsın yeter. Şimdi ben 600 araçlık filomuzla biraz ortalıkta dolaşalım.