Bilim insanları dünyanın yörüngesinin yüzeyinde bilinmeyen dev bir kitle keşfettiklerini açıkladı.

Jeofiziksel araştırma dergisindeki nisan ayında yayımlanan makaleye göre araştırmacılar Ay’ın en büyük kraterinin üzerinde bilinmeyen bir kitle keşfettiklerini ancak bunun ne olduğu ve nereden geldiği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını yazdı.

Fox News’in aktardığına göre araştırmacılar bunun gökyüzündeki uydulardan birine çarpan asteroit parçalarından biri olabileceğini ve bu parçalanmanın bahsedilen krateri oluşturmuş olabileceğini belirtti.

Baylor Üniversitesi’nden Dr. Peter James, yazdığı makalede bu kitlenin Hawai adasından beş kat daha büyük olan bir metal yığını olduğunu ve kitlenin beklenilmeyecek kadar büyük olduğu ifadelerini kullandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’ya göre kitle, Ay’ın yaklaşık dörtte birine kadar uzanıyor. Ay’ın çevresinin ise ortalama 11 bin kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Dr. James, yazdığı makalede, anormal olanın bu kitlenin nasıl ve nereden geldiği olduğunu da belirtti.

Kitlenin oluşmasındaki bir başka olasılığın ise Ay’daki okyanus magmanun son aşamasındaki katılaşmasından sonra ortaya çıkan yoğun oksitlenme yığını olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, her ne olursa olsun bu kitlenin katastrofik etkisi olan olayların araştırılması için en iyi doğal bir laboratuvar ortamı sunduğunu düşünüyor.

İlginizi çekebilir: Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol



