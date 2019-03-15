16.03.2019
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Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı: Meydanı boş bırakırsak İngilizler doldurur

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Yeni filmi ‘Türk İşi Dondurma’ vizyona giren Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı, bu ülkenin hikayelerini beyazperdeye taşımaya devam edeceklerini söyleyerek, “Meydanları boşaltmamamız lazım. Meydanı boşaltırsak, Amerikalılar, Koreliler, İngilizler doldurur. Biz de kendi sinemamızın sahibi olmaktan çıkarız. O zaman da geleceğe, çocuklarımıza kendi sinemamız adına hiçbir şey bırakmamış oluruz,” dedi.

Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna “Ayla” ve “Müslüm” filmleri ile tanınan Can Ulkay’ın oturduğu Türk İşi Dondurma’nın yapımcılığını ise Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı yapıyor.

Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı, son dönemde Türk sinemasının kötü günler geçirdiğine dikkati çekerek, “Şartlar ne olursa olsun, biz Türk sinemasına ve Türk halkına çok güveniyoruz. Türk halkı her şeyin en iyisini bilir, sever ve sahiplenir. ‘Ayla’ filmi de bunun en büyük örneğidir. Türk milleti Ayla’yı, kendi evladı gibi bağrına bastı.” diye konuştu.

Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı, ayrıca yapımcılığını gerçekleştirdiği “Naim: Cep Herkülü” filminin bu yıl 25 Ekim’de, “Dumlupınar Vatan Sağolsun” filminin ise 6 Mart 2020’de vizyona gireceğini sözlerine ekledi.

Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu, filmlerine büyük reklam bütçeleri ayırmasıyla biliniyor. Ancak reklam kampanyası metinlerinde çok fazla “Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı” ifadeleri geçtiği için Uslu’nun da ismi sadece “Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı” olarak biliniyor ve bu durum sosyal medyada zaman zaman alay konusu oluyor.

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