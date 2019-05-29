AYM, Barış Akademisyenleri’nin başvurusuyla ilgili toplantıyı erteledi

Barış akademisyenlerinin bireysel başvurusunu görüşen AYM üyeleri, Adalet Bakanlığı’ndan görüşün gelmemesi nedeniyle toplantıyı erteledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölüm, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan, arasında bu nedenle cezaevine giren Prof. Dr. Füsun Üstel’in de bulunduğu 10 barış akademisyeninin bireysel başvurusunu görüştü.

Bir karara varmayan Birinci Bölüm, Adalet Bakanlığı’ndan başvuruya ilişkin istenilen görüşün gelmemesini gerekçe göstererek toplantıyı erteledi.