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18.07.2019
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AYM: Basın açıklamasına katılmak cezalandırılamaz

AYM, basın açıklamasına katılan memura kınama cezası verilmesini haksız buldu. Şanlıurfa’da 2010 yılında basın açıklamasına katılan KHK’li KESK üyesi Leyla Sezen’e 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenecek.

İsmail Arı İsmail Arı

Anayasa Mahkemesi, 2010 yılında basın açıklamasına katılan ve 2016 yılında KHK ile ihraç edilen KESK üyesi Leyla Sezen’e verilen kınama cezasını haksız buldu. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şanlıurfa Şube Başkanı Leyla Sezen’e 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenecek.

Leyla Sezen tarafından toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine yönelik başvuru AYM tarafından karara bağlandı. AYM Anayasa’nın 34’üncü Maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kınama cezası verilerek ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

AÇIKLAMANIN MESLEĞİYLE İLGİSİ YOK

AYM kararında yer verilen bakanlık görüşünde, “Kamu görevlisi olan başvurucunun görevi ve mesleği ile ilgisi olmayan toplantıya katılarak devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu için verilen ceza özgürlüğünü ihlal etmemiştir” denildi.

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BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAK HAKTIR

BirGün’e konuşan BES Şanlıurfa Şube Başkanı Leyla Sezen, AYM kararından mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“2016 yılında 677 sayılı KHK ile Özgür Gündem Gazetesi okuduğum, sendikal faaliyetlerde bulunduğum ve siyasi görüşüm gibi gerekçelerle Şehitlik Vergi Dairesi’ndeki görevimden ihraç edildim. AYM haklı bir karar verdi ve bakanlık görüşünde belirtildiği gibi memurun itibarını zedeleyecek bir davranış söz konusu değildir. Ayrıca basın açıklamasına katılmak da haktır. Mücadeleye devam edeceğiz ve bulunduğumuz yer doğru bir yerdir.” 

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