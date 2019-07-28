AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: En çok ihlal adil yargılama hakkında

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın bireysel başvurulara yönelik ‘şikâyetlerinin’ ardından Yüksek Mahkeme bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı.

23 Haziran 2012 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki verilerin paylaşıldığı istatistiklere göre, AYM’ye toplam başvuru sayısı 233 bin 330 olurken bu başvuruların 21 bin 665’i bu yılın ilk altı ayında yapıldı. Sonuçlanan başvurulara yönelik verilere göre ise AYM’ye yapılan 233 bin 330 başvurunun 186 bin 701’i hakkında karar verildi.

İLK SIRADA ADİL YARGILAMA HAKKI

Başvuru türlerini de açıklayan AYM Başkanlığı, ihlal kararı verilen başvuruların büyük bir kısmının ‘adil yargılama hakkının ihlalinden’ kaynaklandığını bildirdi. İstatistiklere göre, toplam 8 bin 36 başvuru hakkında hak ihlali kararı verilirken adil yargılama hakkının ihlali konusunda 4 bin 250 başvuruya olumlu yanıt verildi. Mülkiyet hakkının ihlali konusunda 2 bin 454, ifade özgürlüğünün ihlali konusunda ise 440 başvuruya ‘hak ihlali’ kararı verildi. Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlali başvurularında 198 kez, kötü muamele yasağının ihlali başvurularında 159 kez, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlali başvurularında ise 152 kez hak ihlali kararı verildi. Ayrımcılık yasağının ihlalin başvuruları için 104, yaşam hakkı ihlali için 89, örgütlenme özgürlüğü ihlali için 55 ve maddi, manevi varlığın korunması hakkı ihlali için ise 38 kez ihlal kararı verildi.

YÜRÜYÜŞ HAKKI 37 KEZ İHLAL EDİLDİ

OHAL döneminde sık sık ihlal edilen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinde kurumsal bir hal alan ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’ için 37 başvuruya hak ihlali kararı verildi. Yüksek Mahkeme, masumiyet karinesinin ihlali için 21, etkili başvuru hakkının ihlali için 12, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali için 11, din ve vicdan özgürlüğünün ihlali için 7, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlali için 6 ve eğitim hakkının ihlali için ise 3 kez hak ihlali kararı verdi.

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2018’de 38 bin başvuru

AYM’nin açıkladığı istatistiklere göre yapılan başvuru sayısı:

• 2012/bin 342

• 2013/9 bin 897

• 2014/20 bin 578

• 2015/20 bin 376

• 2016/80 bin 756

• 2017/40 bin 530

• 2018/38 bin 186