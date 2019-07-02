AYM, CHP’nin AA başvurusunu kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasıyla ilgili olarak CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.

CHP, 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İlk incelemede eksiklik görmedi.

Yüksek mahkeme iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.