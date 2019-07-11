AYM: “Kardeş cenazesine izin verilmemesi hak ihlali”

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abuzer Uzun’un, kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin verilmemesine, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Uzun’a 10 bin TL tazminat ödenecek.

Uzun, Ceyhan Cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken hakkında açılan FETÖ soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016’da tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Uzun’un polis memuru olan kardeşi 19 Ağustos 2016’da bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Uzun, masrafları kendi karşılamak üzere cenazeye katılmak için izin istedi. İlçe Emniyet Amirliği, Uzun’un cenaze merasimine katılmasının güvenlik açısından bir sakınca oluşturmayacağını belirtirken, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı personel sayısının yetersiz olması nedeniyle güvenlik açısından zafiyet oluşacağını ifade etti.

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Savcılık, “Uzun’un FETÖ’den tutuklu olması, 15 Temmuz sonrası ülkede yaşanan süreç gözetilerek başvurucunun kardeşinin cenaze talebinin reddine” karar verdiğini bildirdi. Savcılık kararının gerekçesinde, “Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın personel sayısının yetersiz olması ve başvurucunun polis memuru kardeşinin cenaze merasiminde katılmasını istimar etme ihtimali” sunuldu.

Uzun karara iki kez itiraz etmesine karşın reddedildi. Uzun, AYM’ye başvurduğu ve 21 Aralık 2016’da da tahliye oldu. AYM, verilen kararın dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

