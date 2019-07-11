19.6 C
Istanbul
11.07.2019
Anasayfa GÜNCEL AYM: “Kardeş cenazesine izin verilmemesi hak ihlali”

AYM: “Kardeş cenazesine izin verilmemesi hak ihlali”

AYM, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abuzer Uzun’un kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin vermemesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Uzun’a 10 bin TL tazminat ödenecek

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abuzer Uzun’un, kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin verilmemesine, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Uzun’a 10 bin TL tazminat ödenecek.

Uzun, Ceyhan Cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken hakkında açılan FETÖ soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016’da tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Uzun’un polis memuru olan kardeşi 19 Ağustos 2016’da bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Uzun, masrafları kendi karşılamak üzere cenazeye katılmak için izin istedi. İlçe Emniyet Amirliği, Uzun’un cenaze merasimine katılmasının güvenlik açısından bir sakınca oluşturmayacağını belirtirken, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı personel sayısının yetersiz olması nedeniyle güvenlik açısından zafiyet oluşacağını ifade etti.

İlginizi çekebilir:  AYM’den Gezi direnişinde darp edilen öğrenciye tazminat

Savcılık, “Uzun’un FETÖ’den tutuklu olması, 15 Temmuz sonrası ülkede yaşanan süreç gözetilerek başvurucunun kardeşinin cenaze talebinin reddine” karar verdiğini bildirdi. Savcılık kararının gerekçesinde, “Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın personel sayısının yetersiz olması ve başvurucunun polis memuru kardeşinin cenaze merasiminde katılmasını istimar etme ihtimali” sunuldu.

Uzun karara iki kez itiraz etmesine karşın reddedildi. Uzun, AYM’ye başvurduğu ve 21 Aralık 2016’da da tahliye oldu. AYM, verilen kararın dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

  • Konu başlıkları:
  • AYM

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,256AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

AYM: “Kardeş cenazesine izin verilmemesi hak ihlali”

BİRGÜN ANKARA -
Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abuzer Uzun’un, kardeşinin...
Devamını Oku

Meteoroloji’den dolu uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı için dolu uyarısında bulundu.
Devamını Oku

Mavi Marmara gemisini satın alan armatör ‘Erdoğan Bey’ ismini verdi

birgun.net -
İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara...
Devamını Oku

İşsizlik rekoru: 899 doktora, 20 bin 592 yüksek lisans, 664 bin lisans mezunu işsiz

birgun.net -
İŞKUR'un Haziran ayı işsizlik istatistikleri açıklandı. Buna göre, kayıtlı işsizlerin 664 bin...
Devamını Oku

Yaz karı – Norveç

TARIK GÜNERSEL -
KAR, 4 Temmuz, Norveç; bin metre yüksekte. Gece 4 saat: 23.30 -...
Devamını Oku

Gezi Davası’nda mahkeme başkanı değişti: Kavala’nın tutukluluğuna şerh koymuştu

birgun.net -
Hakim ve Savcılar Kurulu, 3 bin 358 adli, 364 idari yargı mensubunu...
Devamını Oku

Festivaller denize doğru

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Yazın gelmesiyle beraber büyük kentlerin yanı sıra sahil beldeleri de birçok deneyim...
Devamını Oku

Sultangazi Belediyesi önünde sebzeci eylemi

birgun.net -
Sultangazi'de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle...
Devamını Oku

Yandaşların tartıştığı KADEM’den açıklama: İftira atılıyor…

birgun.net -
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan...
Devamını Oku

Doğuş Holding patronu Ferit Şahenk CEO da oldu

birgun.net -
Doğuş Holding patronları arasında yer alan Ferit Şahenk'in CEO olarak da görev...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi