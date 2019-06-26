26.3 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa ÖZEL AYM polislere verilen cezayı az buldu: Eziyet yasağı ihlal edildi

AYM polislere verilen cezayı az buldu: Eziyet yasağı ihlal edildi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yunus olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından darp edilen dört yurttaşın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurudan, “hak ihlali” kararı çıktı. Yüksek mahkeme, dört yurttaşa 70 bin TL tazminat verilmesini karara bağladı, darpçı polislerin cezasını da az buldu.

2014 yılında Ankara’da Edip Elma, Murat Tavşan, Naim Erdoğan ve Yunus Demir’in içinde bulunduğu aracı durduran polis ekipleri, iddiaya göre yurttaşları önce olay yerinde darp etti. Ardından kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan yurttaşlardan Yunus Demir karakola, kalan üç yurttaş ise 19 Mayıs Stadyumu’na götürüldü. Buradaki polis merkezinde 10 polis memuru tarafından dakikalarca darp edildiklerini de ifade eden Edip Elma, Murat Tavşan ve Naim Erdoğan, daha sonra Yunus Demir’in yanına götürüldü. GBT kontrolünün ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen dört yurttaşa yönelik ihlaller burada da son bulmadı. Başvurucular, hazırlanan sağlık raporlarında “eksik” bulguların yer aldığını ifade etti. Başvurucuların sağlık raporu almasından 4 saat sonra hastaneye giden polis memurları da darp edildiklerini öne süren sağlık raporu aldı.

İlginizi çekebilir:  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanları için çalıştay

DAYAK YİYEN DE YARGILANDI

Olayla ilgili 2015 yılında açılan davada polis memurları hakaret ve kasten yaralamadan yargılanırken yaralanan yurttaşlar ise görev yaptırmamak için direnmek ve tehdit suçlamasıyla yargı önüne çıkartıldı. Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, karakola götürülerek dövülen Yunus Demir’e görevi yaptırmamak için direnme suçundan, diğer üç başvurucuya ise kamu görevlisine hakaret suçundan hapis cezası verdi ve cezayı erteledi. Mahkeme, polis memurlarına ise hakaret suçundan bin 500 TL para cezası verdi, bu cezayı da erteledi.

Karara itiraz eden yurttaşların başvurusunu görüşen Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine AYM’ye başvuran yurttaşlar hakkında, ‘ihlal’ kararı verildi. Yüksek Mahkeme, ‘eziyet yasağının’ ihlal edildiğine karar vererek yerel mahkemedeki yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Darp edilen yurttaşlara 70 bin TL ödenmesi hükme bağlandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu: Troll belediye çalışanı istemiyoruz

birgun.net -
23 Haziranda yüzde 54 oy oranı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Bolsonaro’nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

birgun.net -
Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, Japonya'da yapılacak...
Devamını Oku

92 oy aldığı için İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için...
Devamını Oku

CHP PM pazartesi toplanacak

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel...
Devamını Oku

Yargı, ‘kamu yararı yok’ dedi: Bakırköy’deki plan değişikliğine ret

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20 Nisan 2017’de onaylanan İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba...
Devamını Oku

Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme

birgun.net -
Giresun'da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme. 
Devamını Oku

Erdoğan: Mülteciler meselesini G-20 gündemine taşıyacağız

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya...
Devamını Oku

Notre Dame Katedrali’ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki...
Devamını Oku

Trump: Bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız

birgun.net -
Fox'un iş-finans kanalına demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri...
Devamını Oku

Camdan düşen bebeği havada yakaladı

birgun.net -
İstanbul Fatih'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Aynı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi