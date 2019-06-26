AYM polislere verilen cezayı az buldu: Eziyet yasağı ihlal edildi

Yunus olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından darp edilen dört yurttaşın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurudan, “hak ihlali” kararı çıktı. Yüksek mahkeme, dört yurttaşa 70 bin TL tazminat verilmesini karara bağladı, darpçı polislerin cezasını da az buldu.

2014 yılında Ankara’da Edip Elma, Murat Tavşan, Naim Erdoğan ve Yunus Demir’in içinde bulunduğu aracı durduran polis ekipleri, iddiaya göre yurttaşları önce olay yerinde darp etti. Ardından kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan yurttaşlardan Yunus Demir karakola, kalan üç yurttaş ise 19 Mayıs Stadyumu’na götürüldü. Buradaki polis merkezinde 10 polis memuru tarafından dakikalarca darp edildiklerini de ifade eden Edip Elma, Murat Tavşan ve Naim Erdoğan, daha sonra Yunus Demir’in yanına götürüldü. GBT kontrolünün ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen dört yurttaşa yönelik ihlaller burada da son bulmadı. Başvurucular, hazırlanan sağlık raporlarında “eksik” bulguların yer aldığını ifade etti. Başvurucuların sağlık raporu almasından 4 saat sonra hastaneye giden polis memurları da darp edildiklerini öne süren sağlık raporu aldı.

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DAYAK YİYEN DE YARGILANDI

Olayla ilgili 2015 yılında açılan davada polis memurları hakaret ve kasten yaralamadan yargılanırken yaralanan yurttaşlar ise görev yaptırmamak için direnmek ve tehdit suçlamasıyla yargı önüne çıkartıldı. Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, karakola götürülerek dövülen Yunus Demir’e görevi yaptırmamak için direnme suçundan, diğer üç başvurucuya ise kamu görevlisine hakaret suçundan hapis cezası verdi ve cezayı erteledi. Mahkeme, polis memurlarına ise hakaret suçundan bin 500 TL para cezası verdi, bu cezayı da erteledi.

Karara itiraz eden yurttaşların başvurusunu görüşen Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine AYM’ye başvuran yurttaşlar hakkında, ‘ihlal’ kararı verildi. Yüksek Mahkeme, ‘eziyet yasağının’ ihlal edildiğine karar vererek yerel mahkemedeki yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Darp edilen yurttaşlara 70 bin TL ödenmesi hükme bağlandı.