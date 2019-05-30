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30.05.2019
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AYM: Seçim için görevi bırakan meslek kuruluşu yöneticisi görevine dönemez

Anayasa Mahkemesi aldığı kararla seçim adaylığı için görevini bırakan meslek kuruluşu yöneticisinin seçilmediği takdirde görevine geri dönemeyeceğini ilan etti.

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Anayasa Mahkemesi, milletvekili genel seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan meslek kuruluşu yöneticilerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, milletvekili genel seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı, başkanları, yönetim ve denetim kurulları üyelerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun hükümlerini iptal etti.

Mahkemenin gerekçesinde, odalar ve borsalar ile bunların üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Anayasa’nın 135. maddesinde çizilen çerçeve içinde 5174 sayılı Kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğu belirtildi.

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