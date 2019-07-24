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24.07.2019
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AYM TBMM’den “müsadere” için düzenleme istedi: ‘Zorla alma hak ihlali’

Anayasa Mahkemesi, ertelemeli cezalarla birlikte verilen “zorla alma” kararlarına itiraz yollarının kapalı olmasını hak ihlali olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, TBMM’den zorla alma kararlarının ertelenmesine imkan tanıyan bir düzenleme istedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde, kendisine tahsis edilen ormanlık alanda fıstık ağacı eken ve mahkemeden ertelemeli ceza almasına karşın ağaçları elinden alınan yurttaşın başvurusunu görüşen AYM, hak ihlali kararı verdi. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, bu konuda yapısal düzenleme yapılması için kararın TBMM’ye gönderilmesini kararlaştırdı.

2013 yılında Pazarcık, Tilkiler Köyü, Karadere Yukarı Ziyaret Tepesi’nde Süleyman Dalkıran isimli yurttaş, iddialara göre ormanlık alana fıstık ağacı ekti. Pazarcık Orman İşletmeleri Şefliği’nde görev yapan memurlar, bu durumu tespit etti ve suç duyurusunda bulundu. Başmeydan hakkında işgal ve faydalanma suçlarından dava açıldı. Sanık, savunmasında fıstık ağaçlarını diktiği yerde bulunan taşınmazın Pazarcık Kadastro Mahkemesi tarafından kendisine tescillendiğini ifade etti. Yapılan keşif çalışmasında ise suça konu alanın ormanlık alan sayılacağı bildirildi. Mahkeme, on ay hapis cezası vererek cezayı beş yıl erteledi. Mahkeme aynı zamanda fıstık ağaçlarının bulunduğu alanın da zorla alınmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZ

Cezası beş yıl ertelenen Başmeydan, hem bu cezaya hem de zorla alma kararına itiraz etti ancak zorla alma kararına yönelik itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle başvuru reddedildi. Bu gelişmelerin ardından Başmeydan, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla “mülkiyet hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.

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İTİRAZ YOLU AÇILMALI

AYM’nin kararını ve bu kararı yapısal düzenleme için TBMM’ye göndermesini, Anayasa Komisyonu üyesi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, BirGün’e değerlendirdi. AYM’nin kararının son derece isabetli olduğunu dile getiren Emir, “Telafisi mümkün olmayan ve geri dönüşü imkansız sonuçlar doğuracak kararlara yönelik itiraz yolu mutlaka açılmalı” dedi.

TBMM’nin yeni yasama döneminde bu konuda çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Emir, “İdare Hukuku’nda var olan, ‘yürütmeyi durdurma kararı’nın bir benzeri, zorla alma kararında da uygulanabilir. İlgili başvurudaki yurttaşın ağaçlarına el konuldu ve belki de hüküm açıklanana kadar gerçek ortaya çıkacak. Ancak zorla alma kararının ardından bu ağaçlar kesilirse geri dönüşü nasıl sağlanacak? Ortaya büyük bir mağduriyet doğacağı için bu boşluk giderilmeli” diye konuştu.

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