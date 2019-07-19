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19.07.2019
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AYM’den Atilla Taş kararı

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Anayasa Mahkemesi, tahliye olduğu halde yeniden tutuklanan şarkıcı Atilla Taş hakkında hak ihlali kararı verdi.

Sözcü’nün haberine göre, şarkıcı Atilla Taş, “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılandığı davada tutuklanarak 14 ay cezaevinde kaldı. Şarkıcı 9 Kasım 2018’de tahliye edildi ancak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi, Taş’ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Taş, “Anayasa Mahkemesi bugün hakkımda verdiği bir kararla, tahliye olduğum halde keyfi olarak yeniden tutuklanmama, hak ihlali kararı vermiş. Bir gün masumiyetimin anlaşılacağını biliyordum. Açıklamalı kararda da tweet ve yazılarımdan başka suçum olmadığı görülüyor” dedi.

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