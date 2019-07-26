AYM’den Barış Akademisyenleri için ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Barış Akademisyenleri’nin bireysel başvurusuna ilişkin hak ihlali kararı verdi.

AYM, 10 akademisyenin başvurusunu bu sabah başlayan toplantıda görüşmeye başladı. Toplantı akşamüstü sona erdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için barış akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Oylama sonucunda 8’e 8 eşitlik çıktı. Bu durumda Anayasa Mahkemesi BaşkanıZühtü Arslan’ın ihlal yönündeki tercihi yasa gereği iki oy sayıldığı için, 9 oyla ihlal kararına hükmedilmiş oldu. İhlal kararı, barış bildirisi nedeniyle halen yargılaması süren 784 akademisyenin davası için emsal nitelik taşıyor.

“HAKLARI İADE EDİLMELİ, ZARARLARI TAZMİN EDİLMELİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri’ne yönelik verdiği karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Akademisyenlerin ellerinden alınan akademik görevleri, pasaportları ve bütün hakları iade edilmeli, süreç içindeki zararları da tazmin edilmelidir” dedi.

“Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri’ne ilişkin kararıyla; olağanüstü halin en tartışmalı kararını mahkum etmiştir” diyen Özel, “OHAL yetkisini 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadele için alıp, FETÖ ile tarihsel bir husumet içinde olan, FETÖ’nün bağnaz, dogmacı, aklı ve bilimi dışlayan yapısına karşı akademide mücadele eden FETÖ’nün rakiplerini sadece kendisine muhalif oldukları için hedef seçenler, 12 Eylül ve 16 Nisan antidemokratik anayasalarına rağmen ve Anayasa Mahkemesi’nin malum kompozisyonuna rağmen, Anayasa, tarih ve vicdan karşısında bu kararla mahkum olmuştur” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

ÜÇLÜ REÇETE

Özel, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Buradan sonra hükümetin hukuka zerre kadar saygısı, Anayasa’ya zerre kadar bağlılıkları varsa derhal bu tarihi hatadan dönmeli, akademisyenlerin ellerinden alınan akademik görevleri, pasaportları ve bütün hakları iade edilmeli, süreç içindeki zararları da tazmin edilmelidir. AKP hepimizin yüzüne bakabilmek istiyorlarsa, uygulayabilecekleri üçlü bir reçete var. 1- Özür, 2 – Hakların iadesi, 3- Tazmin. Yapılanlardan dolayı amasız, fakatsız bir özür bekliyoruz. Bütün hakların iadesi çok hızlı şekilde gerçekleşmeli ve aradaki süreçteki mağduriyetler olabildiğince tazmin edilmelidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın dün yaptığı ve kendi kararlarından sonra başka bir başvuruya gerek olmadan işlem yapılması gerektiği biçimindeki açıklamalarının da bu süreçte altını çizmek gerekiyor.”

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“AYM, HÜKÜMETE CESARET VERDİ”

“Barış Akademisyenleri’ne bir de Anayasa Mahkemesi’nin özür borcu bulunuyor” diyen Özel, “Anayasa Mahkemesi, OHAL’in ilk günlerinde OHAL KHK’sının içine bakmam diyerek, hükümete bu cesareti verdi. Eğer OHAL KHK’larının kapsamlı denetimi yapılabilseydi, bu kararlar zaten verilemezdi. Anayasa Mahkemesi, bugün kendisinin de OHAL KHK’sına ilişkin kararıyla ne büyük bir yanlış içinde olduğunu tescil ediyor. Bugün ortaya çıkıyor ki yapılan iş Anayasa’ya aykırı. OHAL KHK’sının içine bakmam diyen Anayasa Mahkemesi, önceki kararıyla hükümete anayasayı OHAL süresince çiğneme imkanı tanımıştı. Anayasa Mahkemesi’nin tarih önünde bu sorumluluğunu da unutmamak lazım” diye konuştu.